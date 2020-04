Un exjugador del Valencia CF ¡corre 45 kms en el pasillo de su casa!

El confinamiento está generando toda una colección de retos y gestas deportivas. Una de ellas es la protagonizada por un exjugador del Valencia CF, Giovanni Pérez, quien el pasado domingo, 19 de abril, participaba en la carrera online solidaria EDP Echa un Cable: "el reto consistía en acumular el máximo número posible de pasos y luego compartirlo en redes sociales para que EDP lo transformase en euros para luchar contra el coronavirus", explica Giovanni, que alentado por la buena causa, llegó a correr nada menos que ¡45 kilómetros! "la carrera empezaba a las 9:00 horas y concluía a las 14:00 horas, así que decidí estar todo el rato corriendo y al final me salieron 45 kms y 230 metros a un rítmo de 5'18 m./kms. Quería contribuir de alguna manera a luchar contra la pandemia del coronavirus y ésta me pareció una buena idea", afirma el exfutbolista canario.

Giovanni Pérez, conocido futbolísticamente con Gio, nació en Fuerteventura aunque desde los 15 años está afincado en València: "Entré a formar parte de las categorías inferiores del Valencia CF y allí estuve muchos años", afirma Giovanni que jugó en Segunda con el Mestalla e incluso en marzo de 2003 llegó a debutar en el primer equipo de la mano de Rafa Benítez: "he estado en muchos equipos: Alcoi, Puerto de Santa María, Ontinyent, incluso una temporada en la Liga Austriaca... mi último equipo fue el Gandia", destaca Giovanni que en la actualidad tiene 36 años y se retiraba del fútbol profesional hace tres: "ahora trabajo en la Ford. Cuando conseguí un contrato fijo decidí dejar el fútbol". Dejó el balón pero no el deporte ya que desde entonces se ha convertido en un gran aficionado al atletismo popular: "siempre me ha gustado hacer deporte, así que al dejar el fútbol me puse a correr. Me gusta participar tanto en carreras de asfalto como de montaña", destaca Giovanni que vive en València con su mujer y sus tres hijas y que participa también de vez en cuando en partidos con los veteranos del Valencia CF: "de mi época de jugador guardo amistad con muchos, aunque no tenga contacto continuo, cuando llamo a alguno o nos vemos, siempre hay buen ambiente".

El espírtitu ganador y de lucha que le caracterizaba como jugador, lo ha trasladado ahora al running: "en el fútbol era muy competitivo, lo daba todo siempre en los partidos, en los entrenamientos... y como corredor soy igual". Por ello, hace tres años en su debut en maratón lograba una marca muy destacada para un corredor popular: "hice. Apenas llevaba un año corriendo, pero siempre había oído que bajar de las 3 horas era un gran reto para un corredor popular y decidí intenarlo". Este añoestá inscrito de nuevo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: "espero que al final superemos todo esto y se pueda celebrar. Me hacía mucha ilusión. Este año me había propuesto prepararlo bien, buscando un entrenador... el primero lo hice sin seguir ningún plan". Giovanni también ha corrido varias veces el medio marató Valencia Tridad Alfonso EDP: "tengo una marca de 1:20".

Como el resto de corredores, Giovanni, integrante del CA Poblats Marítims, se enfrenta estos días al difícil reto de mantenerse en forma pese al confinamiento: "Tengo un pasillo largo y recto en casa y decidí que podía correr ahí. Corro unos 3 días a la semana. El primer día me hice 18 kms". Pese a ello, Giovanni no recomienda correr en casa: "soy consciente de que puede provocar muchas lesiones, no es algo que recomiende hacer pero a mí me sirve para mantenerme activo". Para el exfutbolista, supone además un gran "entrenamiento mental. A mis amigos que hacen ultras se lo recomiendo", afirma Giovanni que también tiene experiencia en ultratrail: "he hecho la MIM, la Marató i Mitja Penyagolosa de 63kms" y que incluso ha ganado alguna carrera como la Volta a les Platjes de València

Sobre Giovanni Pérez

En su reto de correr 45 kms en casa Giovanni tuvo que estar 4 horas corriendo pasillo arriba y abajo: "en los extremos me ponía avituallamientos: agua, frutos secos... mis hijas también me ayudaron. Para mí es importante darles ejemplo, que me vean hacer deporte", afirma el canario que alterna sus carreras en el pasillo con circuitos de fuerza: "la verdad es que el confinamiento me está sirviendo para aprender sobre entrenamiento, para buscar información en internet sobre planes de entrenamiento, ejercicios..."

Nacido en El Cotillo, localidad de la isla de Fuerteventura, Giovanni Pérez Rodríguez, conocido futbolísticamente como «Gio», finalizó su formación como delantero en las categorías inferiores del Valencia CF, llegando a debutar con el primer equipo de la mano de Rafa Benítez en un partido amistoso contra el Castellón disputado en Castalia en marzo de 2003. Pese a su buena progresión y rendimiento en el Mestalla, con el que llegó a marcar 6 goles en 29 partidos en Segunda B la temporada 203-2004, el futbolista no tuvo más oportunidades con el primer equipo y finalmente marchó al Alcoyano en el verano de 2005, participando en 17 encuentros en la categoría de bronce.

A partir de la temporada 2006-2007, Gio inició una larga carrera que le llevó a diversos equipos de Segunda y Tercera División, pasando por el Lleida (11 partidos en la temporada 2006-2007), Ceuta (18 partdos y cinco goles en 2007), Racing Portuense (3 goles en 18 partidos en la 2007-2008), Fuerteventura (20 partidos en la temporada 2008-2009), Manlleu (3 tantos en 6 encuentros en la 2009-2010), Atlético Baleares (15 partidos y 2 goles en 2010), Burjassot (8 goles en 33 partidos en la campaña 2010-2011), St. Pölten de la Liga austríaca (6 partidos en 2011), Ontinyent (1 gol en 11 partidos en 2012), Acero (12 encuentros en 2012-2013), Burjassot (2013), Pego (8 goles en 25 partidos en la temporada 2013-2014) y Gandía CF, club en el que se retiró en el verano de 2015 tras haber marcado 8 tantos en 31 encuentros. Fuente: www.ciberche.net