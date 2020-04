Video | Movistar felicita a Valverde como "líder dentro y fuera de la carretera"

Movistar Team brindó un homenaje a su líder, el murciano Alejandro Valverde, que este sábado cumple cuarenta años, y felicitó con un emotivo vídeo a un compañero que destaca por su "sencillez" y su ejemplo de "liderazgo dentro y fuera de la carretera".







?????? Esta es la carta de admiración y cariño que todo Movistar Team te dedicamos, @alejanvalverde, por tu 40º cumpleaños. Gracias por todo. #VamosBala #SeguimosConectados



?? A letter of admiration: the Movistar Team members' words to Alejandro Valverde as he turns 40 today. pic.twitter.com/KQiMMC1Usg