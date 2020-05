Una Liga de Diamante en el jardín de casa

Sin competiciones oficiales de atletismo ni de otros deportes debido a la pandemia del coronavirus, tres grandes campeones del salto con pértiga se han retado este domingo en el jardín de sus casas en un duelo real al nivel de las mejores reuniones de la Liga de Diamante. Pero eso sí, cada uno en su domicilio, y con su propio material.



'El desafío definitivo en el jardín', así es como lo ha llamado World Athletics el duelo entre el sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de la especialidad, el estadounidense Sam Kendricks, dos veces campeón del mundo, y el francés Renaud Lavillenie, campeón olímpico en Londres 2012.



Mientras en España los deportistas y runners pueden salir a correr ya fuera de casa desde este sábado, ellos han preferido seguir encerrados. Llevan varias semanas dándole vueltas a la idea de competir unidos por la tecnología pero no de forma virtual, sino con los elementos a su alcance, los listones, las pértigas y las colchonetas que han sido su forma de vida y en las que iniciaron sus meteóricas carreras.



Y para equilibrar un poco el reto, y sin jueces ni mediciones oficiales, los tres han acordado situar el listón a una altura de 5 metros y ver quién es capaz de superarlo en más ocasiones durante 30 minutos.





Duplantis desde su residencia en Louisiana, Lavillenie desde su residencia en Clermont-Ferrand, y Kendricks desde Oxford, Mississipi."Estoy extasiado de poder competir de nuevo, especialmente contra Sam y Renaud. Como no se sabe qué otras competiciones vamos a tener todos juntos, vamos a disfrutar de esto y a pasarlo bien. Ganar es crucial porque no me gusta perder contra ellos", confiesa Duplantis en declaraciones a World Athletics."Es una magnífica oportunidad para ver a los mejores saltadores en un nuevo formato de competición", añade Lavillenie. "Como estamos todos en casa, no tenemos excusas para perdernos esta competición internacional"."Es un estilo único de competición, creo que todos aprenderemos sobre la marcha. El desafío es que no sabemos lo que se necesitará para ganar, así que será difícil medir nuestro esfuerzo", apunta Kendricks.