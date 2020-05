Los hoteles se preparan para "no abrir" el 11 de mayo

A una semana de la reapertura escalonada de los hoteles, hay muchos con protocolos sanitarios preparados y que han tanteando el mercado para presupuestar costes de limpieza por ozono o compra masiva de termómetros, pero todo con la idea de no abrir hasta junio porque ven inviable arrancar sin clientela.

Una crítica unánime de los hoteleros ante el requisito de ofrecer solo un tercio de la ocupación porque "es imposible asumir la puesta en marcha del hotel sin que se permita el movimiento de personas entre provincias", asegura a la Agencia Efe la directora del Crowne Plaza de Madrid, Ana Calvín.

Es uno de los pocos establecimientos abiertos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en su caso para atender al personal sanitario. Por eso, ella mantendrá el hotel Crowne Plaza operativo hasta que se levante el estado de alarma y se vayan los últimos sanitarios (ahora tiene 62 habitaciones ocupadas de un total de 125), pero después no se plantea la reapertura en estas condiciones.

Y eso que este hotel tendría parte del trabajo hecho para adaptarse a las nuevas necesidades que plantea la pandemia, ya que, entre otras cosas, dispone de mamparas de metacrilato para aislar la recepción, sus zonas comunes están cerradas y se han puesto en marcha medidas específicas de desinfección y de seguridad.

Además, Calvín se ha puesto manos a la obra para ir calculando el desembolso de otras medidas adicionales como la compra de termómetros para el personal, el coste de una aplicación de móvil para que el cliente pueda abrir las puertas sin tocarlas o la desinfección generalizada con ozono, algo que ya es habitual para las habitaciones de fumadores.

"Pero no podemos hacer esas inversiones mientras el Gobierno no marque una ruta clara de la desescalada" y con unas directrices homogéneas para todo el sector.

Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, impulsora del sello 'Covid free' (libre de Covid) su secretaria general Mar de Miguel explica que ahora esa iniciativa se ha integrado en el Instituto de Calidad Turística de España para que la instrucción técnica que se adopte sea un referente en todos los hoteles del país y están trabajando "a contrarreloj" para llegar al 11 de mayo con los deberes hechos, aunque tiene dudas de que sea así.

De hecho, algunas fuentes hoteleras aseguran a Efe que esta instrucción no estará lista hasta el día 15.

Mar de Miguel carga contra el plan de desconfinamiento del Gobierno porque se ha hecho sin contar con ellos -afirma- y, entre otras decisiones, no entiende que la reapertura no se haga a la par que la movilidad entre provincias y la llegada de vuelos. "Si no llegan clientes es muy difícil abrir", asegura.

El director comercial de Continental Hotels-Holiday Inn Express, Pere Rubio, gestiona doce establecimientos en España, cuatro de ellos en Madrid, y tampoco tiene planes de abrir en esta primera fase porque piensa que no sale a cuenta.

Pero al igual que sus competidores, se prepara para "la no apertura" y está pidiendo precios para instalar mamparas separadoras, 'kits' de mascarillas y guantes que se puedan repartir entre los clientes o para ofrecer el desayuno en las habitaciones en cajas. En todo caso, no prevé hacer ningún desembolso mientras no haya una claridad normativa. Insiste en que "hay demasiada incertidumbre" y urge una directiva común para dar seguridad a los usuarios.

La cadena Room Mates, que es propietaria de 28 hoteles y ahora tiene abiertos trece para sanitarios y mayores en España, Francia, Estados Unidos e Italia, tiene su propio protocolo con medidas adicionales de desinfección de elementos frecuentes, felpudos con solución de lejía o el reparto de un kit de mascarilla guantes y gel para los clientes. Sin embargo, no aclara si el 11 de mayo abrirán los hoteles que ahora permanecen cerrados.

Eduardo Serrano es el presidente de la Asociación Española de directores de Alimentos y Bebidas y dirige una consultoría sobre proyectos turísticos y de hostelería y, como la mayoría, se queja de las "miles de dudas" que ha generado la propuesta del Ejecutivo y pide concretar el protocolo sanitario de actuación.

"Es lo más lógico -dice- y no que cada cadena hotelera, de restaurantes o cada administración local actúe por su cuenta", dice, a la espera de que este domingo el Boletín Oficial del Estado (BOE) especifique las medidas para la hostelería.