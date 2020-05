Doble castigo para Les Abelles: el femenino tampoco podrá ascender

El rugby valenciano acariciaba el primer ascenso en su historia de un equipo femenino a División de Honor, pero todo indica que tendrá que esperar al menos otro año tras el polémico cambio de postura de la Federación Española de Rugby en lo referente, a los criterios de ascensos y descensos en categoría femenina, que impedirá que Les Abelles pueda ascender.

Días después de que la Federación Fspañola estableciera los criterios de ascensos que impedían a Les Abellles (también al CAU Valencia) pelear por el ascenso a pesar de ser líder de su grupo, el club abejorro ha recibido un nuevo revés, en este caso para el equipo femenino. De ahí que se sientan doblemente perjudicados y hayan emitido otro duro comunicado de protesta.

Comunicado oficial de Les Abelles



El CP Les Abelles manifiesta, con pesar, su absoluta disconformidad con el cambio de decisión comunicado por la Comisión Delegada de la FER sobre las competiciones de la temporada 2019-20, que en su nueva versión priva también a su equipo femenino de sus opciones de ascenso a División de Honor.

Consideramos que la Federación ha cedido a la presión mediática orquestada por ciertos agentes que no obtuvieron el beneficio esperado con la decisión original del 30 de abril, concepto muy diferente al perjuicio directo que se causa ahora a nuestros intereses.

Desde Les Abelles aceptamos el cargo, hace ya casi un año, no solo para defender nuestro propio beneficio sino para buscar el interés global de los clubes a los cuales representamos, esto nos ha llevado incluso a votar EN CONTRA de nuestros intereses en diferentes ocasiones, velando siempre por el interés común.

Bajo nuestro punto de vista, hay que ser firmes en las decisiones, y la FER y la comisión delegada en su conjunto no lo ha sido y no ha sido capaz de explicar los motivos por los que se tomaron las decisiones el pasado 30 de abril. En cambio, ha preferido ceder a las presiones orquestadas por terceros implicados y no ha velado por el interés general del rugby español, más en tema de promociones de ascenso y descenso que en la conclusión de la propia liga iberdrola.

En consecuencia, y asimismo por las dudas que sobre nuestro trabajo en la Comisión Delegada han sembrado otros clubes y sus representantes, siendo uno de los pocos interlocutores que ha mediado con una gran cantidad de clubes en los últimos días a los cuales representa de todo el ámbito nacional, nos vemos obligados a replantearnos nuestra pertenencia a dicha Comisión Delegada de la FER.

Queremos pedir disculpas a quienes nos confiaron su voto en la última Asamblea General, al tiempo que conminamos a nuestros/as deportistas a expresarse públicamente de forma comedida y respetuosa, sin dañar la imagen del rugby y nuestra Federación.