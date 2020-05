José Garay da todas las claves para volver a correr tras el confinamiento

Desde el sábado 2 de mayo, miles de corredores han vuelto a la calle tras semanas sin poder correr al aire libre. José Garay, entrenador del CA Serrano y director de los planes de Entrenamiento del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, da las claves para que el regreso al running no se convierta en una pesadilla.



Efectos del confinamiento

José Garay advierte que debemos ser cautos en estas primeras sesiones de running tras el confinamiento: "los primeros tres días en los que hemos podido salir a correr han servido para constatar que en estos 50 días realmetne la pérdida de forma física ha sido mayor de lo que muchos pensaban". En este sentido el entrenador destaca que los que han hecho los deberes, los que estas semanas han tratado de mantenerse activos en casa, tienen mucho ganado: "sin duda es una ventaja, todos lo que han hecho ejercidio en casa y han tratado de mantener la estructura muscular".

Agujetas, el efecto inevitable

Muchos de los corredores, aunque sean runners experimentados, habrán notado tras estas primeras sesiones malas sensaciones. Garay advierte que es algo lógico: "el feedback que estoy recibiendo de los corredores es que las primeras sensaciones no han sido buenas. Muchos tienen agujetas, se producen microruturas muscualres, las pulsaciones suben mucho más que antes yendo más lentos, incluso es curioso, pero muchos me comentan que no se encuentran cómodos con la biomecánica de la carrera. Son consecuencias lógicas que desaparecerán en los próximos días".

Errores en los primeros días

El entrnador del CA Serrano destaca que es importante ir paso a paso, algo que muchos, con las ansias de correr, no han hecho estos primeros días: "Mucha gente se ha excedido en la primera salida, se lo han tomado como un autochequeo, intentando comprobar si podían correr al mismo ritmo que antes".

Nuevos corredores

En estas primeras sesiones se ha notado la presencia de corredores no habituales, a los que Garay anima a seguir corriendo: "los que teníamos ya el hábito de correr antes del confinamiento, enseguida volveremos a adquirirlo, pero hay gente que fruto de la situación en la que hemos estado estos días también ha salido correr sin haberlo hecho antes. Ojalá esto sirva para que muchos se enganchen realmente al deporte, a correr, aunque es cierto que el sábado había muchísima gente, el domingo menos y este lunes ya había muchísima menos".

Búsqueda de objetivos y motivación

Para muchos corredores, es primordial tener un objetivo, un reto... una carrera a la vista. Algo que en la situación actual, con todas las carreras aplazadas, suspendidas... no existe. Garay, por ello en estas semanas quiere hacer hincapié en la motivación de sus corredores: "Una cosa es correr y otra es salir a entrenarse. Al que le gusta competir, le gusta tener un objetivo y muchos pueden entrar en una fase de abandono, están perdidos ¿y ahora qué?". La solución para Garay es pensar a largo plazo: "tenemos que pensar en objetivos ya como el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Ser conscientes de que estos tres próximos meses son muy importantes".

Confía en que se celebrará el Maratón de València

"En estos momentos yo ni me planteo la posibilidad de que no se dispute el Maratón de Valencia. A nadie escapa que estamos en una situación de incertidumbre, pero en nuestra mente tenemos que trabajar con la idea de que sí se va a celebrar". Muchos se preguntan cómo influirán estos casi dos meses de paréntesis, sin entrenar, de cara a la preparación del Medio Maratón y Maratón: "estamos aún a tiempo de que no pesen en la preparación, si hacemos bien las cosas podemos recuperar el tiempo perdido, para cambiar objetivos siempre habrá tiempo".

Planificación próximos meses

José Garay propone un plan de puesta a punto de tres meses: "con tres semanas de activación o iniciación y 9 seemanas de desarrollo en las que, a falta de carreras, les pondré unos test a mis corredores. Se trata de que en julio puedan hacer una determinada distancia a una determinada marca, según el nivel de cada uno".

Preparación del Maratón

El 17 de agosto se iniciará el periodo específico de 16 semanas de preparación del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que de nuevo dirigirá Garay adaptándolo a diversos objetivos de marca y que todos los incritos en la prueba podrán solicitar: "Por eso es importante entrenar estos tres meses previos, para inciar la preparación del Maratón con una base sólida.

Recuperar el peso

Aunque muchos habrán cogido kilos estas semanas, José Garay afirma que "no hay que obsesionarse con el peso" y afirma que la cifra que arroja la báscula es relativa: "aunque no hayamos cogido mucho peso, lo cierto es que sí puede haberse modificado la comprosión corporal, habrá bajado el porcentaje de músculo y habrá subido el de grasa. A medida que retomemos la actividad, esa tendencia se invertirá. Además, al empezar a entrenar estaremos más motivados para llevar una alimentación más sana. El deporte nos ayuda a desprendernos de la ansiedad".

Sorpresas en breve