Los planes de Rubiales para resolver el fútbol sala

La Comisión de Presidentes Territoriales, presidida por Luis Rubiales, ha decidido "por unanimidad" proponer a la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que los títulos de Primera división de fútbol sala masculino y femenino se decidan mediante un sistema de 'play off', en formato exprés y en sede única; que en el caso de los hombres la misma forma determine el ascenso a la máxima categoría; y que en el caso de las mujeres se concluya la denominada liga regular sin descensos.

La propuesta para la "resolución de las competiciones no profesionales atendiendo a lo comunicado en la materia tanto por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes", lógicamente está "condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones" de ambos organismos.

Dicha propuesta, que también se eleva a la Comisión Delegada, recoge lo siguiente para las distintas del Fútbol Sala, y la disputa será sin público, según se ha informado:

FÚTBOL SALA MASCULINO. PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN

Se jugarán el ''play off' por el título en Primera división y el 'play-off' de Ascenso de Segunda a Primera división, previstos en la normativa, pero ambos en formato exprés, en sede única y con concentración.

La finalización de la Liga Regular en Segunda división conlleva que el primer clasificado suba a Primera división. En la temporada 2020/21, en la medida de lo posible y siempre que por causas sanitarias y de calendario sea posible, se evitará hacer subgrupos.

FÚTBOL SALA MASCULINO. SEGUNDA B Y TERCERA DIVISIÓN

Se jugarán los 'play off' previstos en formato exprés.

FUTSAL FEMENINO. PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN

Finalización de la Liga Regular en todas las categorías sin descensos.

Se jugarán el 'play off' por el título en Primera división y el 'play off' de Ascenso de Segunda a Primera división, previstos en la normativa, pero ambos en formato exprés. En la temporada 2020/21, al aumentar el número de equipos por no haber descensos, en la medida de lo posible, se evitará hacer subgrupos siempre que el calendario lo permita.

En todas las competiciones, los enfrentamientos entre rivales que ocuparon la misma clasificación antes de empezar el 'play off' se decidirán por el resultado transcurrido el tiempo reglamentario, y en su caso, prórroga y si fuera necesario penaltis, se apunta.

Para el caso de equipos que se enfrenten en este 'play off' habiendo ocupado posiciones diferentes antes del mismo, será vencedor del partido el equipo que gane tras el tiempo reglamentario, y en caso de darse un empate quedara eliminado el equipo que haya accedido con peor clasificación al 'play off', por lo que no habrá prórroga ni penaltis.

