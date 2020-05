Practica acrobacias aéreas en el Antiguo Cauce del Turia

Mientras esperan que las disntintas instalaciones puedan abrir sus puertas dentro del proceso de desescalada del estado de alarma, el Antiugo Cauce del Río Turia se ha convertido para muchos deportistas en una gran válvula, un escenario, donde, con un poco de imaginación, se puede practicar todo tipo de deportes. Si hace unos días contábamos la historia de los hermanos Aguiriano que practican el tenis utiizando un seto como red, esta vez la protagonista es una gimnasta armenia que, desde el pasado 2 de mayo, que ya está permitido hacer deporte individual al exterior, practica acrobacias aéreas colgándose literalmente del Puente de Monteolivete.



Kristina Hakobyan practica desde hace años acrobacias aéreas: "hago aro, telas, un poco de todo", explica la armenia afincada en València desde hace diecisiete años y a quien, el confinamiento de las últimas semanas le ha impedido practicar su deporte: "después de dos meses sin poder practicarlo, tenía muchísimas ganas, así que el sábado 2 de mayo a las 8:00 horas ya estaba yo aquí. Ya tenía pensado desde hace tiempo el sitido donde colgaría el aro". Los puentes del Jardín del Turia son un escenaro ideal: "es perfecto, estoy al aire libre, con muy buena temperatura, y es ideal para colgar el aro o las telas. Reviso muy bien el material y el anclaje para que no haya ningún riesgo", afirma Kristina, quien antes del confinamiento ya había practicado su deporte en el río: "es una modalidad en auge, que está de moda y es frecuente practicarla en puentes como es el caso del río".

Durante el confinamiento Kristina ha intentado mantenerse en forma: "he hecho mantenemiento de fuerza, flexibilidad... pero claro, en casa no se puede hacer acrobacias. Ha sido duro estar tanto tiempo sin poder practicar", destaca la gimnasta de 34 años y que lleva 6 haciendo acrobacias aéreas: "lo practico en el club Espai Òrbita de València pero mientras espero que lo puedan abrir de nuevo, he encontrado en el Jardín del Turia un escenario ideal", destaca la gimnasta que despierta la curiosidad y admiración de los muchos paseantes, corredores, ciclistas, que estos días transitan por el Antiguo Cauce del Turia. "muchos se quedan mirando con curiosidad".