Dimite la directora de Salud Pública de Madrid, contraria a pasar a la fase 1

La directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, ha dimitido este jueves de su cargo, decisión que se produce un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la fase 1 de desescalada, según han confirmado a Europa Press fuente conocedoras de la decisión y ha confirmado un portavoz de la propia Consejería de Sanidad.

La renuncia de Fuentes se produce en el marco del largo debate que se ha producido en el Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento.

En este sentido, fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero. Al no prosperar su criterio, ha decidido presentar su dimisión que se ha hecho oficial esta misma tarde.

Fuentes, nombrada para este cargo el 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno, ha desarrollado su actividad profesional en el Servicio Madrileño de Salud en el ámbito hospitalario, en los hospitales 12 de Octubre, Infanta Cristina, Carlos III, Clínico San Carlos y La Paz.

En julio de 2015 fue nombrada ya directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cargo que ostenta hasta enero de 2017.

Además, fue el cargo de la Consejería de Sanidad que emitió las primeras resoluciones de cese de actividad en centro de mayores y actividad docente presencial ante el impacto del coronavirus a principios de marzo.

La renuncia se produce una vez que la Comunidad de Madrid decidiera ayer en el Consejo de Gobierno presentar al Ministerio de Sanidad su propuesta de desescalada el 11 de mayo, al entender que cumplía con los criterios fijados por el Ejecutivo estatal. Para ello, se obligará además al uso de mascarillas en espacios cerrados.

Por otro lado, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a Europa Press que Fuentes ha presentado su renuncia oficial este viernes por la tarde, por lo que deja ya de ejercer este cargo.

Esta previsto que este jueves Madrid comunique al Ejecutivo estatal su decisión de optar a esta fase, con una propuesta técnica sobre los requisitos planteados por el Ejecutivo estatal.

Ayuso pone al frente de Salud Pública al exdirector del hospital de Ifema

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto al exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, al frente de la dirección general de Salud Pública tras la dimisión de Yolanda Fuentes.

Ayuso anuncia el nombramiento del director del hospital de Ifema para sustituir a su dimitida directora de Salud Pública. Agencia ATLAS / EFE

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha informado de que Zapatero será el encargado de liderar la salida de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la región.

Además, al ser designado también viceconsejero de Salud Pública se encargará también desde esta nueva viceconsejería de aplicar una estrategia enfocada en la evolución de residencias de mayores y de toda la coordinación socio-sanitaria en la región.

El exdirector médico del hospital temporal del recinto ferial de Ifema de Madrid será una "pieza clave" en la estrategia de la crisis sanitaria de la región, la desescalada o la realización de estudios epidemiológicos.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, desempeñaba actualmente su labor profesional como jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Madrid es la única comunidad autónoma que no ha aportado todavía al Gobierno nacional el documento donde justifica pasar a la fase 1 de la desescalda el 11 de mayo, según ha señalado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Ayuso, sobre la dimisión de Fuentes: "No he tenido ocasión de hablar con ella"



Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso ha declarado que no ha hablado con la exdirectora general de Salud Pública Yolanda Fuentes.

Fuentes próximas a la ya exdirectora de Salud Pública han explicado a Europa Press que ella no compartía esta postura y prefería mantener de momento la situación actual de nivel cero.

"No he tenido ocasión de hablar con ella, he estado ahora mismo cerrando una reunión que tenía con Atención Primaria para analizar la situación actual del Covid-19 y cómo nos íbamos a enfrentar al mismo las próximas semanas pero hoy es un día bueno para nosotros porque hemos reorientado la Consejería de Sanidad", ha señalado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.



El Consejero de Sanidad defiende la capacidad de Madrid para pasar a la fase 1

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que Madrid entregará este jueves al Ministerio de Sanidad el informe para solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada, y ha agradecido a la doctora Yolanda Fuentes su labor en la lucha contra el coronavirus.

El consejero de Sanidad, que ha mantenido una reunión esta misma tarde con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que Madrid enviará este jueves la solicitud al Gobierno central para que Madrid pase de la fase 0 a la fase 1 "aportando los informes necesarios a lo largo de lo que queda de día".

Ha señalado que el descenso de pacientes contagiados "confirmados" por test PCR y camas tanto de hospitalización como en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) permite "afrontar ese horizonte".

Ruiz Escudero ha añadido que la capacidad asistencial madrileña se puede "adaptar" en caso de que la situación "empeorase" y que Madrid también cuenta con una "red de vigilancia y de control epidemiológica" que permitirá a la región "hacer un control y seguimiento de nuevos casos".

Con todo, ha pedido "con insistencia" la "máxima prudencia y máxima colaboración" a todos los madrileños, ya que la lucha contra la pandemia parte de la responsabilidad desde el plano individual "para seguir escalando y creciendo en las siguientes fases", ha advertido el consejero.

"No hay que olvidar de dónde venimos y que entre todos vamos a poder combatir el virus", ha concluido.

El consejero de Sanidad madrileño se reunirá con los ministros Illa y Ribera una vez que entregue el documento que justifique esta petición.

Ayer la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, consideraba que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), defendía que la región está preparada para pasar de fase por tener "un sistema sanitario robusto".