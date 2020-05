Alejandro Valverde: "Me cazaron el primer día"

Alejandro Valverde, a quien le pusieron una multa el primer día que salió con su bicicleta a la carretera en varios meses, va a ir "con el pie levantado" porque le espera "una temporada muy larga" y, por lo tanto, "no tiene sentido coger la mejor forma ahora".

Así lo ha contado en una entrevista que ha concedido al canal Eurosport y de la que se ha hecho eco en su cuenta oficial de Twitter, donde. El agente me reconoció y tomó los datos, pero", ha apuntado en tono jocoso.Ya más en serio se ha referido a su plan de entrenamiento para llegar en buen estado a las pruebas más importantes de la temporada. "Ahora mismo voy con el pie levantado, puesPor ello me centro en trabajar la fuerza y el plan de entrenamiento va retrasado", ha señalado.El corredor de Las Lumbreras de Monteagudo,1, pero con este parón motivado por la COVID-19 se replantea alargar su carrera un año más, hasta 2022. "De momento vamos a ver cómo salimos de esta y cómo voy en 2021. Si me encuentro con ganas y ánimo igual lo alargo un año más, pero está todo en el aire.", ha comentado al tiempo que ha remarcado que "los años van pesando y viene gente joven que va muy rápido"., que se disputará a finales de septiembre en Suiza.que será "diferente" por cambiar de fechas y pasar de septiembre al periodo que va del 20 de octubre al 8 de noviembre."El cuerpo está acostumbrado a descansar en esas fechas y será una carrera muy distinta a lo habitual, no como el Tour, que no cambiará mucho", ha manifestado.Se trata de una competición que me motiva y habrá que ver cómo estoy. Yo suelo coger la forma rápidamente, pero con la edad cuesta algo más, y la idea es ir a disputarlo al 100%", ha indicado también el murciano.