Gimnasia artística en el Jardín del Turia

La Comunitat Valenciana sigue en la Fase 0 de la desescalada lo que significa que habrá que seguir esperando para que reabran sus puertas las instalaciones deportivas. Mientras ese momento llega, el antiguo Cauce del Río Turia se ha convertido en un estadio multidisciplinar en el que cada día se entrenan cientos de deportistas de las más variadas disciplinas. En el Jardín del Turia no sólo se puede correr, pasear o ir en bici estos días, también hay deportistas que lo aprovechan para jugar al tenis, para hacer gimansia acrobática o, en para practicar gimnasia artística. Este último caso es el de Daniel Martí y Blas Isa, dos jóvenes gimnastas del Club Antares de València, de 16 y 19 años respectivamente, que han encontrado en la hierba del Jardín del Turia un escenario perfecto para ejercitarse a la espera de poder hacerlo en su club habitual.

Para los dos gimnastas ha sido complicado mantener la forma durante el confinamiento "El parón ha sido duro, podíamos hacer algo de preparación física en casa pero no saltar, no podíamos entrenar aparatos..", explica Daniel. De momento, Daniel y Blas, han optado por volver a retomar los entrenamientos en el Jardín del Turia: "las primeras veces que vinimos aquí no fue fácil porque el rebote en la hierba no es igual que en la pista, nos dolían las piernas, las articulaciones... pero bueno, al menos podemos volver a entrenar algo antes de volver ya al gimnasio. Nos permite recuperar parte de la forma física".

Más suerte ha tenido Blas que durante el confinamiento ha podido hacer al menos algún salto y pirueta: "estaba en casa de mi novia que tiene una terraza. Aún así, al no disponer de colchonetas, sólo he podido hacer saltos muy básicos".

Aunque el río les permite de momento volver a entrenar saltos y ejercicios de suelo, los dos gimnastas echan de menos los aparatos típicos de la gimnasia artística: arcos, anillas, etc. Estamos esperando ya con muchas ganas a retomar los etrenamientos con normalidad. Al menos hacerlo más fuertes físicamente".

Tanto a Daniel como a Blas, lo que más le gusta de la gimnasia es el ejercicio de suelo: "yo empecé a practicar gimnasia haciendo mortales en la calle, veía vídeos y trataba de imitarlos", afirma Daniel que lleva tres años practicando gimnasia. Para ambos, su objetivo en la gimnasia es "la mejora continua, aprender el máximo elementos de cada aparato y llegar lo más lejos que podamos".