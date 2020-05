Iván Penalba: "Nunca había corrido tanto en una cinta"

El ultrafondista valenciano Iván Penalba añadía el pasado domingo 10 de mayo, un nuevo récord a su larga lista al batir la plusmarca mundial de mayor distancia corrida en cinta tras alcanzar los 155,08 kilómetros tras correr de forma ininterrumpida durante 12 horas en la cinta en su casa. Un día después de completar con éxito su reto solidario, Iván se mostraba "muy feliz, aunque bastante cansado". Para Penalba, recórdman español de 12 y 24 horas, se enfrentó el domingo a otra dura prueba: "nunca había corrido tanto tiempo en cinta, lo máximo que había hecho era tres horas". Para el atleta de Alfafar, lo más duro fue "correr en interior. Acusé mucho la deshidratación, me produjo un poco de agobio".

El valenciano, pese al intenso esfuerzo físico, considera que el reto ha valido la pena: "lo que quería demostrar a la gente es que no podemos rendirnos, que de una situación mala y complicada como la que estamos pasando, también se puede aprender cosas buenas. En mi caso me ha servido para volver a ponerme a prueba, para encontrar una motivación durante estas largas semanas de confinamiento en las que he tenido que entrenar en la cinta de correr". Ahora, Penalba se tomará unos merecidos días de descanso y, pese a que desde el pasado 4 de mayo, ya se puede salir a hacer deporte al exterior, Penalba prefiere esperar aún un poco más: "durante todo este tiempo sólo he salido para comprar y sacar a mi perrita. No quiero arriesgarme a contagiarme y sobre todo no quiero poner en riesgo a mi padre". Precisamente su padre fue su gran apoyo durante todo el reto del pasado domingo: "estuvo las 12 horas junto a mí, animándome, ayudándome con los avituallamientos... su apoyo fue fundamental". Pero no fue el único que estuvo pendiente del valenciano: "estoy alucionado de toda la expectación que despertó el reto, mucha gente lo siguió, hoy no he parado de recibir mensajes de felicitación. Sobre todo tengo que destacar el apoyo de mis compañeros del Metaesport". Durante las12 horas en las que corrió a un ritmo medio de 4:39 el kilómetro, Iván Penalba sólo se concentró en seguir dando zancadas, en seguir sumando kilómetros: "a ratos me ponía música pero la verdad es que ni la escuchaba. No corro nunca con música, me gusta centrarme sólo en correr".

Con todas las carreras aplazadas o suspendidas de momento, ahora Penalba afronta con "incertidumbre" los próximos meses: "es una situación complicada, no sabemos cuándo volveremos a competir pero lo que sí sé es que tengo que mantenerme en forma y preparado para en cuanto podamos volver a competir, estar en buenas condiciones".