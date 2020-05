La Fundación Trinidad Alfonso renueva su apoyo al rugby valenciano

La Fundación Trinidad Alfonso continúa reforzando su apoyo al deporte de la Comunitat Valenciana con el objetivo de activar cuanto antes el sector, afectado como el resto de la sociedad por la crisis del COVID-19.

En ese empeño, este miércoles ha concretado la renovación de las ayudas al mundo del rugby, disciplina a la que el año pasado dio un importante impulso con una partida de ayudas de 250.000 euros.

En una reunión a la que han asistido los representantes de los cinco clubes de la Comunitat Valenciana y la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ésta les ha comunicado que la entidad presidida por Juan Roig ha decidido prolongar esa ayuda en las mismas condiciones.

De esta línea de ayudas se volverán a beneficiar la próxima temporada los cinco clubes que van a militar en la División de honor B: el Club Rugby La Vila, el CAU Rugby Valencia, Les Abelles Rugby Club, el Tatami Rugby Club y el Rugby Club Valencia.

Para el próximo ejercicio 2020-21, la cuantía global aportada por la Fundación Trinidad Alfonso a esta iniciativa ascenderá a 250.000 euros. Es decir, cada una de las cinco entidades beneficiarias recibirá 50.000 euros.

El objetivo de cada club es el mismo que el año pasado: fortalecer su organigrama, apuntalar su estructura deportiva, invertir en la confección de una plantilla más competitiva y reforzar la parcela femenina.

Con este apoyo, la Fundación no solo desea colaborar para que el rugby de la Comunitat esté en la élite; además, otro de los objetivos trazados es evitar la fuga de talentos para conseguir que los mejores exponentes del rugby valenciano permanezcan en la Comunitat Valenciana sin necesidad de emigrar a otros equipos para jugar al máximo nivel y que esto sirva a la base como espejo en el que mirarse.

"Cuando el año pasado abrimos esta línea de trabajo decíamos que el objetivo de la misma perseguía que, a corto o medio plazo, el rugby valenciano volviera a tener presencia en la élite. Este año el objetivo final sigue siendo el mismo, pero sabemos que las necesidades son otras y pasan por activar cuando antes a los equipos, que sientan seguridad en estos momentos de incertidumbre. Si esta ayuda puede aportarles algo de eso, nosotros estaremos satisfechos. Queremos que el deporte valenciano se active cuanto antes para que cuando toda esta crisis pase, nuestros representantes estén en disposición de competir al máximo nivel y sigamos demostrando que estamos en la Comunitat de l'Esport y que aquí el deporte nunca para", explicó Elena Tejedor.

"Estas ayudas de la Fundación Trinidad Alfonso son un regalo. Es el principal soporte ahora mismo del mundo del rugby en la Comunitat Valenciana y estamos muy, muy agradecidos. Este primer año, por desgracia y por la suspensión de la competición, casi nos hemos quedado a mitad, así que esta renovación por un año más es un suerte tremenda. Ojalá se prolongue más tiempo", indicó el presidente del Tatami, Miguel Pérez.



Les Abelles alza la voz por la suspensión del playoff

Gracias a la iniciativa, que contará con la supervisión y la coordinación de la Federación de la Comunitat Valenciana, pretende, en última instancia, contribuir a que el rugby valenciano vuelva a tener representación en la máxima categoría del deporte del balón oval.

Algo que, lamentablemente, no ha podido producirse en esta edición por la suspensión de la competición. Especialmente doloroso ha sido para los que más cerca se han quedado: CAU y Les Abelles (este último, además, tenía la opción de ascender en categoría masculina y femenina), a quienes la suspensión de la competición les ha privado de poder disputar el playoff de ascenso.

Antonio Márquez, de Les Abelles, se mostró muy crítico con la Federación Española de Rubgy: "La crisis del COVID 19 ha tenido consecuencias especialmente duras para el CP Les Abelles. Además de estar afectados (como todos) por la paralización de esa vida de club que tanto apreciamos, en nuestro caso ha supuesto la brusca interrupción de la doble carrera que nuestros dos equipos senior llevaban hacia la División de Honor. Tantos los chicos como las chicas estaban realizando una temporada extraordinaria, con sólo tres partidos perdidos entre los dos y clasificados en posiciones preferentes para el playoff de ascenso".

Márquez indicó, incluso, que está estudiando una reclamación formal: "Aunque habíamos acatado el dictamen inicial de la FER, las circunstancias que han rodeado a las últimas decisiones federativas no nos han parecido muy acordes con el buen nombre de nuestro deporte, hasta el punto de obligarnos a estudiar un posible recurso ante el Consejo Superior de Deportes, por vulneración de nuestros derechos".

El presidente del CAU, Fouad Osseiran, explicaba también su malestar: "Para el CAU ha sido una pena como ha acabado la temporada. Estamos tristes por no haber podido pelear en el campo el ascenso para el que trabajamos toda la temporada. Creemos que eran más justas otras opciones que existían a la que adoptó la Federación Española pero acatamos y trabajamos ya en el futuro. Habíamos apostado por un equipo fuerte combinando el talento de nuestros jugadores valencianos con la aportación de jugadores venidos de Nueva Zelanda y Argentina. Nos veíamos con fuerza y capacidad para ascender justo este año que se cumplían diez años de nuestro último ascenso a división de Honor. No ha sido posible y desde que se decretó el final de la temporada no hemos parado en planificar la próxima campaña. Ambición y trabajo no van a faltar en nuestro club".

Pese al momento de incertidumbre que atraviesa el país, en general, y el deporte, en particular, los clubes se encuentran ahora mismo preparando la vuelta a los entrenamientos de sus equipos.

"Estamos deseando volver a competir, a entrenar y que empiece la pretemporada. Quiero agradecer la ayuda de la Fundación porque es un soporte fundamental para nosotros. Hace mucho tiempo que se están volcando con el mundo del rugby y estamos deseando poder competir de nuevo y entrenar para devolver, de alguna manera, esa ayuda en forma de esfuerzo", señaló por su parte César Sempere, representante del Club de Rugby La Vila.

"Necesitamos espacio para poder volver a entrenar cuanto antes, para que los profesionales, pero también los niños y los jóvenes, pueden volver a entrenar, a ver sus amigos, etc. Estamos haciendo un esfuerzo para ampliar nuestro equipo de entrenadores porque quizás tenga que haber más para entrenar a grupos más pequeños, pero es importante estar preparados para cuando esto pase", indicó Antonio Miranda, presidente del Rugby Club Valencia, quien añadió que tener a estas alturas "la confianza de que podemos contar con esta ayuda de la Fundación es un privilegio, nos ayuda a planificar y estamos muy agradecidos".

Por su parte, José Luis López Pérez, presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, se muestra muy ilusionado y agradecido ante este paso adelante dado por la Fundación: "Supone un impulso muy importante para el mundo del rugby, y más en estos momentos de incertidumbre es una ayuda fundamental. Ahora esperamos que poco a poco la situación se vaya normalizando y podamos hacer frente a todas las dificultades que nos vamos a encontrar desde la Federación, pero está claro que esta ayuda va a ser muy importante para activar a los equipos. Somos un deporte de contacto y seremos de los últimos, posiblemente, pero vamos a empezar a trabajar y entrenar individualmente, conforme pasemos de fase. Estamos trabajando con todos los clubes para que cuando esto pase estemos en la mejor disposición posible".

