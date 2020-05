La millonaria oferta a una atleta rusa para ser escort

"Me ofrecieron ser una escort. El mensaje vino de una persona desconocida de los Estados Unidos, en un mensaje directo. Fue hace varios meses, máximo medio año. No esperaba algo como esto". Con esta confesión al portal 'sports.ru', la atleta rusa Daria Klishina desvela la millonaria oferta que recibió para dejar el atletismo.

"Simplemente me escribió un mensaje directo en Instagram. No soy alguien que se burla de la gente y simplemente le respondí: 'No estoy interesada en esta oferta'. Luego me respondió: 'Espera, no te niegues de inmediato. Ni siquiera sabes las condiciones y la cantidad que estoy ofreciendo".

Y es que la que fuera subcampeona del mundo de salto de longitud en 2017 y doble campeona europea, desveló también la astronómica cifra de dinero que le ofrecían para ser escort. "La suma fue grande, muy grande. Eran 200.000 dólares por mes (más de 2 millones al año) Entonces pensé: '¿Realmente me veo como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?".

Klishina, a sus 29 años, sigue en activo a la espera de poder volver a competir una vez se supere el parón por el coronavirus. No hace mucho estuvo unos días concentrada en València para preparar el Mundial de Doha de 2019.

