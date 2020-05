Ábalos, convencido del apoyo del Congreso a la prórroga de un mes del estado de alarma

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha mostrado este lunes convencido de que el Gobierno tendrá el miércoles el apoyo del Congreso a la prórroga de un mes del estado de alarma "porque es de sentido común y por necesidad".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Ábalos ha considerado que esta "fase final" debería suscitar "el máximo consenso de los grupos parlamentarios" porque todos sabían que la desescalada iba a ser "muy complicada", pero también "gradual y acompañada para que no sea despeñarse, como algunos pretenden".

A la pregunta de si hay un plan B para el caso de que no se consiga la prórroga, Ábalos ha dicho que el Gobierno lleva "mucho tiempo estudiándolo (un plan B)".

"No tenemos ninguna vocación en el estado de alarma, no es algo que al Gobierno le apetezca o le seduzca, eso lo puede entender cualquiera", ha remarcado.

Ábalos, que ha reconocido que el Gobierno está hablando con las distintas fuerzas políticas para conseguir el apoyo a la quinta prórroga, ha subrayado que la crisis requiere "cogestión" y la mayoría está en ese umbral de responsabilidad "para sacar adelante este último tramo".

Sobre el caso de la Comunidad de Madrid que denuncia que el cambio de fase responde a criterios políticos y no científicos, Ábalos ha señalado que con la situación que hubo en Madrid -con el elevado número de contagios y fallecimientos y la presión sobre el sistema sanitario- "nadie entendería que estuviera homologada" al resto de España.

Ábalos ha considerado que un gobernante responsable debe estar pensando en "cómo mejorar las cosas, no como empeorarlas" y, en este sentido, ha reprochado que se convoquen manifestaciones en la calle "sin ninguna distancia social" con el único propósito de "tratar de derrocar al Gobierno".

"Eso es lo realmente político y eso hay que articularlo con todo los demás. Esa es la politización de esta situación a la que nos enfrentamos todos, sin haberlo deseado nunca", ha añadido.

A la pregunta de por qué el Gobierno no hace público los nombres de los expertos que deciden sobre las fases, el ministro ha dicho que los expertos que asesoran al Ejecutivo "son bien conocidos" y los funcionarios que trabajan a nivel técnico "están en la relación de personal de las administraciones", y no se ha dado su nombre "no por interés de ocultarlo sino para alejarlos de la presión que algunos son especialistas en ejercer".

"Está bien que lo hagan sobre mí, que me insulten todos los días, que me escracheen pero un funcionario no tiene porqué estar sometido a esa actitud. Y eso se puede entender perfectamente", ha dicho.