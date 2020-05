Lance Armstrong: ¿Mi cáncer por el dopaje? No puedo decir que no"

Terminado ya 'The Last Dance' y con el nombre de Michael Jordan en boca de todos, todo indica que el relevo mediático en el deporte mundial lo tomará su compatriota Lance Armstrong, protagonista del documental que se va a emitir en la ESPN sobre su vida y su carrera ciclista próximamente.

El propio Lance ya avanzó días atrás de que iba a contar toda la verdad, pero de momento ya se saben algunas de las confesiones que va a hacer, gracias al trailer que se ha emitido para promocional el documental. En él, Armstrong confiesa que "me dopé por primera vez a los 21 años" e incluso no descarta que ello tuviera que ver algo con el cáncer que sufrió después. "¿Si enfermé a causa del uso de sustancias dopantes? No puedo asegurar que no sea así", responde.

A ello añade que "las hormonas de crecimiento tienen un efecto estimulante del crecimiento en algunos tipos de células y se utiliza para fomentar cosas buenas, pero, ¿no tendría sentido que, si esas células tuvieran algo malo, también se fomentara?.