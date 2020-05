Esta es la portada de SUPER de este martes 19 de mayo

Cuando Carlos Soler era un prometedor futbolista del Mestalla el Barça fue a por él. Un ojeador del conjunto azulgrana fue, casi de rebote a ver al filial valencianista y se encontró con la perla. Aquel ojeador era Pepe Serer, ex futbolista del Valencia CF que en una entrevista con SUPER desvela cómo intentó fichar al ahora jugador del primer equipo. Pasado el tiempo, Serer no duda en decir que ahora "se alegra de que el Barça no lo fichara" y siga en el conjunto blanquinegro. Este es el principal argumento de la portada de SUPER de este martes 19 de mayo de 2020.

Además, la valenciana Anna Gómez renueva una temporada más con el Valencia BC. Borja Mayoral se ha convertido en el último Mohicano del Levante UD y Javi Calleja, entrenador del Villarreal CF, ve bien que la Liga de fútbol se reanude el doce de junio.

También un reportaje del regreso del deporte valenciano con el Club Español de Tenis de València, que en su primera jornada registró un llenazo.