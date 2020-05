Triple renovación en el Fertiberia Puerto Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto, equipo que milita en la Liga Asobal, anunció la renovación de Vicent Nogués como entrenador del primer equipo, al que también seguirá vinculado su ayudante Vicent Rosaleny, y la primera pieza clave del proyecto, el jugador brasileño Dija Cruz.

La continuidad del cuerpo técnico se fraguó una vez conocida la renovación del patrocinio por parte de Fertiberia, lo que permite a la entidad que preside Juanjo Bataller empezar a perfilar el proyecto de la próxima temporada. "Creemos que con su trabajo y los resultados se han ganado el seguir dirigiendo al equipo", dijo el presidente del club valenciano.

Vicent Nogués apuntó, en declaraciones facilitada por el club, que aunque desconocen cómo se va a desarrollar la temporada supone "un reto volver a dirigir al equipo", además de apuntar que se tendrán que adaptar a las "circunstancias que la pandemia nos está llevando".

Así, con respecto al equipo del año que viene, Nogués aseguró que "será una mezcla de juventud y veteranía como esta temporada" y aqregó que intentarán "mantener la esencia y el estilo que nos han caracterizado".

Preguntándole por la marcha del guardameta Bruixola. Nogués indicó que es "una baja muy importante" y que aunque han intentando que se replanteara su decisión, finalmente no ha podido ser y deben respetar su decisión. "Esperamos poder darle una gran despedida en el 'Ovni' cuando las circunstancias nos lo permitan" agregó.

Con respecto al sustituto bajo palos, el entrenador del Fertiberia manifestó que "todavía es muy pronto porque hasta hace nada no sabíamos si íbamos a poder salir o no y ahora veremos lo que nos ofrece el mercado". Por otra parte, desde el club se informó de que las negociaciones para la confeccionar se han acelerado en los últimos días la plantilla y en breve se comunicará sus primeras piezas del nuevo proyecto.



Dija, primera pieza del proyecto

Diógenes Cruz, más conocido como Dija, vestirá de nuevo la camiseta rojiblanca del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto. Vicent Nogués ha decidido apostar de nuevo por el central brasileño para dirigir el juego rojiblanco en Asobal.

Ya cuando fichó en el 2018 el entrenador rojiblanco, Vicent Nogués, decía lo siguiente de Dija: "Hace jugar al equipo, es luchador y combativo. Defiende de dos y de tres y esperemos que sea un gran organizador del juego y lleve los mandos del equipo dentro de la pista para conducirlo de vuelta hacia la Liga Asobal".

Por su parte, el central brasileño ha expresado con respecto que la extraordinaria circunstancia que estamos viviendo por la COVID19 que: "Yo conseguí irme a Huesca ya que mi novia es de allí, los primeros días complicados, pero sobre todo cuando se ha podido hacer deporte ha ido bastante mejor. Buscando la forma para trabajar y hacer deporte en las primeras semanas y ahora que estamos ya en la fase 1 la cosa ha ido un poco mejor la verdad".

Con respecto a la decisión de renovar una temporada con el club rojiblanco, Dija expresa que "la verdad es que estoy muy a gusto allí y ya no te digo esta última temporada, si no desde que he llegado me han tratado súper bien. Y se trata de un club serio y sobre todo en estos momentos tan complicados. Sabemos que las cosas van a salir y que los acuerdos son serios y se cumplen. Y con el coronavirus es algo que para mí era muy importante".

"La permanencia es lo primero, pero tenemos ganas de competir y sacar puntos en todos los partidos, esta ambición de competir y luchar en todos los partidos nos va a permitir mantener la categoría. Desde el primer día queremos competir y luego ya veremos cómo evolucionan las cosas", comenta Dija con respecto al objetivo de la temporada.

En cuanto a la posible falta de afición en los primeros partidos el central expresa que: "No quiero la excusa de que no hay afición, ya sabemos lo importante que es la afición del puerto, pero tenemos que centrarnos en jugar, claro que nos gustaría jugar con nuestra afición por lo que aporta, pero sabemos la situación que es, pero no hay excusa. La puerta está cerrada para nosotros como para el resto de equipos, es lo mismo para todos. Es muy importante el aliento de la afición, pero no nos debe de servir para buscar excusas, vamos a pelear con las mismas ganas".

Dija concluye dando un mensaje a la afición: "Aunque al inicio de liga no puedan estar con nosotros dentro del pabellón por lo que parece ser, nosotros de una manera u otra pedimos su apoyo y esperamos estar a la altura de poder representar a esta afición y que sigan creyendo al proyecto y que dentro de la pista dejaremos el 100%. Por nuestra parte no va a faltar ni empeño ni compromiso".

Cruz se convierte así en la primera pieza del nuevo proyecto rojiblanco en la élite.

