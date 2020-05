Judo sin contacto en la reapertura del Centro de Alto Rendimiento de València

Desde 2018 la ciudad de València cuenta con un Centro Especializado de Alto Rendimiento de Judo que en 'temporada alta', antes de la era cornavirus, acogía a unos 70 yudocas de alto nivel procedentes de todo el mundo. Después de dos meses clausurado por la pandemia, por fin, este jueves 21 de mayo, el centro reabría sus puertas en su sede del Polideportivo de Benimaclet. "La gente estaba ya como loca por volver a entrenar, han vuento con mucha ilusión", destaca la yudoca olímopica valenciana Laura Gómez, que tras su retirada del judo profesional, dirige el Centro ejerciendo como entrenadora.

Los deportistas han vuelto al tatami pero aún con muchas limitaciones: "el judo es un deporte de contacto y eso, de momento, está totalmente prohibido, así que nos tenemos que conformar con hacer preparación física, técnica...", destaca Laura quien afirma que lo importante, de momento, es recuperar sensaciones: "que no pierdan el tacto con el tatami. Estas primeras sesiones, algunos lo han notado mucho, las plantas de los pies les quemaban al hacer desplazamientos. El judo se practica descalzo y hay que recuperar las sensaciones en el tatami".

De momento, esta primera semana, el Centro de Alto Rendimiento de Judo ha recibido a sólo 8 yudocas: "tenemos espacio para más respetando perfectamente las distancias, pero hemos querido empezar poco a poco, con 8 de momento y la semana que viene incorporar 8 más y así, sucesivamente. Estos primeros días queríamos ver cómo funcionaban todos los protocolos de seguiridad e higiene, que los deportistas se vayan acostumbrando a ellos poco a poco", destaca Laura Gómez. Entre los ocho que ya han tocado tatami esta semana están Ana Pérez Box y Julia Figueroa, dos yudocas que este verano deberían haber estado en Tokio y que de momento, tendrán que esperar un año más para cumplir su sueño olímpico: "lo llevan bien, están animadas. Es algo que no depende de nosotros. Lo que ha pasado es muy triste pero es por el bien común y tenemos que aceptarlo".

Desde que llegan a la sala de judo del Polideportivo de Benimaclet, sede del Centro de Alto Rendimiento, los yudocas se somenten a un estricto protocolo: "la sala de judo tiene acceso directo a la calle, por lo que no necesitamos entrar por el polideportivo. En la puerta hay un zapatillero, donde cada uno deja su calzado antes de entrar. Luego se limpian las manos, les tomamos la temperatura y les preguntamos si notan algún síntoma. Las duchas no se pueden usar, vienen todos vestidos ya con la ropa de entrenar debajo de la ropa de calle". En el tatami, cada judoca se sitúa separado del resto respetando las distancias.

El Centro de Alto Rendimiento que gestiona la Federación Valenciana de Judo recibe habitualmente a numerosos grupos procedentes de todo el mundo que eligen la calidad de las instalaciones valencianas para realizar sus concentraciones. "De momento, lógicamente, no puede venir nadie de fuera. Tenemos un grupo de venezolanos que estaban entrenando aquí cuando se decretó el estado de alarma y que no pudieron volver a su país. De igual forma hay otro grupo de dominicanos que residen en València pero que cuando estalló la crisis estaban compitiendo en su país y se tuvieron que quedar allí". Durante todo el confinamiento en el que los deportistas no podían salir de sus casas, no han parado los entrenamientos: "cada día hacíamos dos sesiones de entrenamiento online", relata Laura Gomez.

La crisis del coronavirus ha sumido al mundo del judo en una situación de total incertidumbre: "no sabemos cuándo se podrá retomar la competición. De momento estamos contentos de poder volver al tatami pero ahora, lo que queremos es que lo antes posible, podamos ya practicar judo con normalidad. Las primeras competiciones oficiales están programadas a partir de septiembre pero en estos momentos, es complicado pensar que en esa fecha hayamos llegado ya a la normalidad".