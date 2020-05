Nacho Miravalle y Óscar García seguirán en el Fertiberia

Nacho Mirallave cumplirá su tercera temporada consecutiva defendiendo la camiseta del Fertiberia Puerto Sagunto. El zurdo jugador alicantino se une con Leo Querin ya renovado junto a Dija Cruz esta semana, para defender el ala derecha del juego rojiblanco. Nogués ya lo definió como "un extremo que se ha adaptado muy bien también al lateral. Es un buen lanzador de penaltis, tiene buena visión de juego y defiende de último y de dos".



"Desde que salió la noticia de la renovación de Fertiberia obviamente ilusiona a todo el entorno poder mantener el proyecto y cuando recibí la llamada de Juanjo que querían que siguiera te sientes un poco privilegiado de ver como mucha gente cercana ha perdido el empleo o están en erte y no saben si van a poder volver al trabajo. Aunque seamos deportistas debemos estar agradecidos al club por la oportunidad que nos da de nuevo y desde el primer momento poco tenía que pensar me siento muy a gusto, es como si llevara diez años. Estoy muy contento de seguir", comenta desde Alicante, donde reside junto a su novia desde que se inició el confinamiento.



Miravalle se refiere también a la baja de David Bruixola y al futuro: "Qué te voy a decir de Bruixola, aunque sabes qué va a ocurrir, pero no quieres que pase, no solamente a nivel deportivo, ya que para mí es unos de los mejores porteros de la liga, sino también como persona y peso del vestuario se va a notar. Habrá que adaptarse a la ausencia de David".



"Toda esta situación nos han tocado vivirla que pasen lo antes posible y tendremos que adaptarnos a lo que el futuro nos depare, ya sea jugar a puerta abierta o cerrada", añade sobre las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia. Y ha querido acordarse también de la afición: "Decirles que estén tranquilos y que se cuiden, lo más importante es la salud y que de alguna forma u otra se harán notar, seguro que ya están pensando la forma de hacerlo. Ya tendremos tiempo de celebrar muchas más victorias".



Miravalle y Óscar García

La renovación de Miravalle se suma a la actual joya de la escuela rojiblanca para mantener la ilusión que el propio jugador pide a toda la afición,

El canterano, estudiante brillante de ingeniería industrial e internacional por España, representa el arquetipo de jugador soñado por cualquier club ASOBAL. Humilde, trabajador, porteño desde la cuna, Óscar García vuelve a tener la confianza de Nogués para progresar y seguir ganando minutos de calidad en la exigencia de la élite.

"La verdad es que me pilló de sorpresa y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos confinados. Me he tenido que adaptar a las nuevas circunstancias tanto a nivel físico como a nivel educativo, ya que la universidad también se vio obligada a cerrar", cuenta el canterano en declaraciones facilitadas por el Fertiberia Puerto Sagunto.

"Al final he intentado seguir unas rutinas, la suerte es que el último día ya vino el presidente y nos hizo ver que existía el virus, nos dio varias indicaciones que debíamos seguir y la mayoría compramos un poco de material. Al final entre garrafas de agua y maletines de herramientas hemos podido seguir trabajando bajo las indicaciones de Toni Martínez", añade.

Con respecto a su renovación explica: "Para mí es un orgullo poder jugar en este club y es un reconocimiento al trabajo poder seguir un año más. Supongo que para el año que viene seremos más o menos el mismo grupo, y el buen rollo y las ganas de luchar no se van a perder. Pero igual que cada partido es un mundo, cada año también lo es. Lógicamente el nivel económico va a afectar a todos los clubes y se va a notar en la liga".

Y ha querido mandar el siguiente mensaje a la afición: "Que no perdamos la ilusión y las ganas de disfrutar con el balonmano, con esa familia que hemos montado entre todos y tenemos que remar entre todos. Y debemos seguir todos juntos ayudándonos y no debemos de perder esa ilusión por que todos juntos seguro que salimos de esta situación".