260 kilómetros corriendo para paliar la crisis del coronavirus

Chema García Domíguez, del equipo Atlos Eventos Deportivos de València se ha propuesto llevar a cabo un exigente y solidario reto: recorrer en seis días, desde este lunes 25 de mayo al sábado 30, los 25 pueblos de la Sierra de Albarracín: 260 kiómetros en total. El corredor, de 45 años y natural de Bronchales, explica así su reto: "correré una media de 40 kilómetros diarios con un promedio de 1.000 metros de desnivel positivo para sumar al final de los 6 días un total de 260 kilómetros y más de 6.000 metros de altitud acumulada. Pasaré por todos los municipios incluso por algunos desahabitados. Mi objetivo es recorrer todos los puntos de interés y lugares con más encanto de la sierra que quedarán inmortalizados en un vídeo cuya recaudación irá destinada a fines benéficos". En su aventura, Chema cuenta con el apoyo de la comarca de la Sierra de Albarracín y de varias empresas locales "que ma aportarán alimento e hidratación a lo largo de las seis etapas".

El Reto 260 comenzará este lunes 25 de mayo en el municipo de Torres de Albarracín y tendrá su meta en Bronchales el sábado 30 de mayo. Chema García, que se autodefine como "un apasionado del deporte y la Naturaleza" llevaba ya varios años rumiando llevar a cabo este reto. La crisis del coronavirus le ha dado el 'empujoncito' necesario para lanzarse a ello: "se unen varias condiciones que han hecho que me líe la manta a la cabeza y me lance a la aventura. por un lado me siento fuerte físicamente y la segunda y principal es que los municipios de la comarca necesitan ahora más que nunca apoyo para recuperarse y volver a la normalidad tras la pandemia del COVID-19 y quiero acabar mi reto por ellos, contribuir a dar publicidad a la Sierra de Albarracín".

Además de fomentar su tierra natal, Chema García también tratará de recaudar fondos para comprar alimientos para "la gente que lo está pasando mal a causa de la crisis del COVID-19". Por lo menos me gustaría recaudar 260 euros uno por cada kilómetro que voy a recorrer", explica el corredor que ha estudiado minuciosamente toda la geografía de la zona para diseñar las etapas de su reto. Chema también invita a todos los que quieran y puedan (debido a las restricciones de movilidad) a acompañarle en la última etapa y en su llegada a Bronchales.