El Fertiberia ya tiene el sustituto de David Bruixola

Era una de las grandes incógnitas del nuevo proyecto del Fertiberia Puerto Sagunto en ASOBAL. Encontrar y anunciar el sustituto de una institución como David Bruixola, héroe rojiblanco bajo palos hasta que confirmó su retirada a los 41 años y tras una larga y exitosa trayectoria.

El misterio ha quedado desvelado. Una de las caras nuevas para esta temporada es Pau Guitart, nacido en 1996, con una altura de 1,80 metros y un peso de 80 kg, y que será el encargado de defender la próxima temporada la portería del Fertiberia Puerto Sagunto, y tratar de hacer olvidar a un histórico como Bruixola. Guitart procede de la Unió Esportiva Sarrià, que actualmente milita en División de Honor Plata, donde ha destacado este año.

Vicent Nogués, entrenador del conjunto porteño, define al nuevo portero como "muy táctico y explosivo, y que ha tenido un papel relevante este año en plata a pesar de su edad. Es un portero con proyección que pensamos que puedo encajar muy bien en nuestro equipo".

En declaraciones facilitadas por el club, el propio guardameta asegura que no se lo pensó tras la llamada del Fertiberia. "La verdad es que todo ha sido muy rápido. Desde el primer momento que tuve conocimiento me puse supercontento, he tenido que estar haciendo las cosas bien para que Fertiberia Puerto Sagunto se fijara en mí".

"Estuve dos semanas confinado, pero desde el club nos dieron la oportunidad de poder ir a recoger un poco de material y he podido hacer algo de ejercicio en el garaje", añade sobre estas once semanas en estado de alarma por el coronavirus.



Bruixola, "un referente"

"Yo no vengo a sustituir a Bruixola, él es un referente en la portería, he revisado los partidos de la fase de ascenso y es una pasada lo que para", añade sobre el que fue su predecesor en la portería rojiblanca. "Mi objetivo es aprender, crecer, ayudar al equipo, cumplir los objetivos y hacerme mi nombre. Para mí es una oportunidad de crecer y sin Bruixola se me dan más posibilidades de poder disputar minutos".

Por último, lanza un mensaje de paciencia a la afición, a la marea rojiblanca: "Le pido paciencia y sobre todo salud. Y que confíen el equipo que seguro que va a luchar por los objetivos y que va a ser un año muy bonito. Tengo muchas ganas e ilusión de empezar a trabajar y de saber quién va a ser mi compañero en la portería".



Más renovaciones

La de Pau Guitart es la primera cara nueva en la plantilla del Fertiberia, que a lo largo de los últimos días ha ido renovando piezas clave de la plantilla como Dija Cruz, Leo Querin, Nacho Miravalle y Óscar García.

Este mismo martes, tras el fichaje de Pau Guitart, confirmó una quinta, sin contar las dos renovaciones previas en el cuerpo técnico. El extremo Óscar Camacho cumplirá su quinta temporada en el club valenciano, tras subir desde primera nacional a División de Honor Plata y jugar ya algunos partidos de ASOBAL la pasada temporada.

El de Torrevieja da el salto a la primera plantilla. "Tenemos la suerte en el equipo de tener a muchos jugadores jóvenes junto con varios veteranos y creo que es una buena combinación para juntar la experiencia con el dinamismo", indicó en declaraciones facilitadas por el club.

"Es la oportunidad de terminar de cumplir un sueño y seguir compitiendo al máximo nivel, por supuesto, ahora con todas las medidas pertinentes. Que la afición no dude ni un segundo que daremos lo mejor en la pista cada partido aunque no puedan estar físicamente ahí. Será más duro, pero las circunstancias son las que son y la salud debe primar sobre lo demás. Nosotros sabemos que estén donde estén, nos estarán dando su apoyo y lucharemos con toda nuestra fuerza para que no caiga en saco roto", concluyó la sexta pieza confirmada del Fertiberia Puerto Sagunto para la próxima temporada.