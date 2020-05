Lidón Muñoz: "Sentí una gran felicidad al tirarme al agua de nuevo"

La castellonense Lidón Muñoz, nadadora del club Natació Sant Andreu e integrante del Proyecto FER narra en una videoentrevista a SUPER cómo ha sido su regreso a la piscina tras dos meses de confinamiento. La nadadora valenciana, que ya tiene la mínima asegurada para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en 2021, nos cuenta cómo han sido sus primeras sesiones de trabajo en el agua tras la reapertura hace unos días del CAR de Sant Cugat donde se entrena habitualmente.



Regreso a la piscina

Ha sido varias semanas de espera y de incertidumbre. Hasta que no he estado en el agua no me he hecho ilusiones. Finalmente, he conseguido nadar y estoy muy contena, disfrutando mucho con cada entrenamiento que he hecho en el CAR estos últimos días. Cuando nos hemos tiramos al agua, hemos sentido una gran felicidad por estar otra vez en nuestro medio, lo hemos echado mucho de menos. También tengo que reconocer que las sensaciones han sido extrañas. A pesar de que todas estas semanas de confinamiento habíamos intendo reproducir mucho el trabajo que hacíamos antes, luego en el agua te das cuenta de que cuesta más, te tienes que acostumbrar de nuevo a la flotabilidad, a muchas cosas. Estos primeros días estamos focalizando el trabajo en estas cosas que cuestan un poco más.



Entrenamiento durante el confinamiento

En ningún momento hemos dejado de entrenar, hemos estado haciendo dos sesiones al día, intentando mantener la forma en la medida de lo posible. Sólo nos permitimos dos o tres días de relax, y en seguida nos pusimos en marcha, enfocado el entrenamieto como algo progresivo, cada semana íbamos incorpando algo nuevo a nuestro entrenamiento. Hemos intentado mantener la rutina con entrenamiento dos o tres ves al día descansando el miércoles por la tarde, sábado por la tarde y domingo entero, como hacíamos haitualmente. Primero empezamos con trabajo de pesas, haciendo los máximos pasos posibles por casas, unos 10.000 que equivalía a nuestro movimiento diario. También hemos hecho trabajo de visualización,mucho cardio... la Federación me mandó un rodillo para entrenar.

La primera semana no empezamos con un entrenamiento superintenso, sino que fuimos añadiendo cosas a medida que pasaban las semanas para ir mejorando semana a semena. Empezamos con algunas sesiones de core, cardio...luego añadiendo trabajo de pesas... Cuando ya permitieron hacer deporte al aire libre también añadimos sesiones de correr y finalmente, por fin, hemos vuelto al agua que era lo que más esperábamos.



Parón tras un 2019 muy bueno

Es cierto que venía de un año muy bueno a nivel de resultados y marcas pero este parón prefieron verlo más como un paréntesis, no pude competir en el Campeonato de España Open que estábamos preparando cuando se decretó el estado de alarma y para el que faltaban apenas tres semanas. Estaba en un buen momento, con buenas sensaciones. Estoy convencida de que a medida de que vayan pasando los días, rercuperaremos todo el trabajo que habíamos hecho.



Cómo es la nueva rutina en el CAR de Sant Cugat

Es un poco extraño, la rutina diaria ha cambido y tenemos que acostumbrarnos. Llegamos al CAR en nuestros coches y nada más entrar nos miden la temperatura. De ahí vamos directamente a la piscina de fuera, aparcamos y cada uno se dirige a la calle que tiene asignada. Entrenamos sólo 5 nadadores a la vez a cada lado de la piscina de tal forma que cuando paramos el otro nadador está a 5 metros y tenemos una calle vacía en medio. Tenemos nuestro propio material, no podemos dejar nada allí, después de entrenar nos lo tenemos que llevar todo a casa desinfectado. No podemos usar los vestuarios así que nos cambiamos en la misma piscina con una toalla y ya nos vamos a duchar a casa.



Aplazamiento de los Juegos de Tokio

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos nos ha obligado a todos a rehacer nuestros planes. Yo tenía previsto graduarme el año que viene en medicina, achuchar más académicamente en 2021, pero ahora tendrá que esperar. No puedo hacerlo si estoy preparando unos Juegos Olímpicos. Me lo tengo que tomar como una oportunidad de ganar más tiempo y buscar nuevas mejoras que igual no nos había dado tiempo este verano. Tal vez ese aplazamiento nos permita llegar en mejor estado de forma a los Juegos.



El estado de alarma la pilló en el CAR de Sierra Nevada

Estaba en Sierra Nevada entenando en altura, prapando un examen de medicina. pero a medida que iban pasando los días, cuando vimos que se iba a decrear el estado de alrma, cogimos jurgoneta y volvimos a Barcelona desde Sierra Nevada toda la noche conduciendo. Llegamos en la madrugada del 15 de marzo y desde entonces estoy en Barcelona.



Orgullosa de sus colegas los sanitariios

Como estudiante de medicina, estoy muy orgulllosa. Cada día he salidao a aplaudir, se me ponía la piel de gallina. Sufría mucho por todos ellos, la situación era crítica y ha habido situaciones muy tristes.



Respaldo del Proyecto FER

La Fundación Trinidad Alfonso siempre está ahí pase lo que pase, pudimos difsfrutar de la presentación telemática del Proyecto FER que nos sirvió para sentimos cerca entre nosotros. Además, hace poco recibimos la noticia de que el presidente Juan Roig ha decidido incrementar una ayuda extra para poder enternar de la mejor manera posible. Es algo que agradecemos mucho. Pocos son los que se han parado a pensar cómo podemos ayudar, quén necesitamos los deportistas.



Trato a los deportistas profesionales

Nadeie sabía cómo iba a transcurrir todo, no pensamos que iba a ser tan largo. El confinamientoha sido algo necesario y gracias a esto hemos evitado muchas desgracias. Los deportistas profesinales sólo pediamos que en la medida de lo posible que se nos incluyera a nosotros también como trabajadores, cada día que pasa sin entrenar pedermemos mucho, pedíamos que no fueramos los últimos en volver a la normalidad.