Fallece una joven promesa del pádel a los 17 años

El World Pádel Tour y el mundo del pádel llora la muerte de Alejandro Gama, una joven promesa del pádel español, que falleció a los 17 años de edad de una grave enfermedad que le diagnosticaron en verano de 2019.



"Nunca imaginamos publicar este mensaje. No hay palabras. El dolor es inmenso al conocer la noticia del fallecimiento del queridísimo Álex Gama. Luto profundo en el pádel de Castilla y León y España. Muchísimo ánimo a su familia y allegados". Así daba el pésame a toda su familia la Federación de Pádel de Castilla y León.



Abulense de nacimiento, fue campeón de España de menores el pasado año, y se preparaba para defender su corona junto a su hermano Juan Carlos, una de las mejores parejas nacionales, y campeones del mundo en 2017.





Muy triste por la partida de Alex.

No tuve el placer de conocerlo pero no hace falta más que leer los mensajes de sus compañeros para saber que era una enorme persona con un corazón de campeón.

Estas cosas no deberían suceder jamás.

Toda mi fuerza a su familia ?