Nacho Espelt es la primera renovación del UBE L'Illa Grau

Nacho Espelt (Buenos Aires, 20 de mayo de 1997) cumplirá su segunda temporada consecutiva en el UBE L'Illa-Grau de voleibol después de llegar a un acuerdo con la directiva castellonense para ampliar su vinculación contractual una temporada más.

El punta-receptor argentino, de 1,92 metros, brilló en la campaña 2019/20 en la Superliga Masculina, un curso deportivo marcado por la suspensión de la competición por la pandemia del coronavirus y en el que el equipo de la capital de la Plana finalizó en una merecida sexta posición.

Espelt participó en las 20 jornadas que se llegaron a disputar, siendo uno de los jugadores clave para el plantel, que también participó en la Copa del Rey, llegando hasta las semifinales por segunda vez en su historia. Un total de 53 bloqueos, 267 saques, 458 jugadas de ataque y 388 recepciones son las estadí­sticas del punta-receptor argentino al cierre de la presente campaña.

"Cuando uno ficha a un jugador joven, que no tuvo ninguna experiencia previa fuera de su país, lo hace con un poco de temor porque no sabe lo que puede pasar. En su paí­s puede rendir porque juega en su provincia o en su ciudad, con sus amigos o gente que conoce. Venir aquí­, para un chico de 21 o 22 años, no es fácil y Nacho ha demostrado afrontarlo con mucha naturalidad", explica el entrenador del UBE L'Illa-Grau, Carlos Cavalli.

"Es un chico que juega, que conoce los fundamentos del juego, que lo entiende muy bien y que juega con mucha alegrí­a y desparpajo. Y eso es lo que le interesa al club: que sea gente que trabaje, que sea respetuosa, que sienta la camiseta en poco tiempo. Nacho ha demostrado que con su corta edad puede crecer mucho jugando fuera de su paí­s", concluyó sobre el primer renovado del plantel para la campaña 2020/21.

También te puede interesar: Doble ascenso del Club Voleibol València