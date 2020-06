El Fertiberia ficha al capitán de Argentina y ex de Ademar León

El Fertiberia BM Puerto Sagunto ha anunciado este miércoles el fichaje del pivote argentino y capitán de la selección absoluta de su país Gonzalo Carou, un nombre que se une a las numerosas incorporaciones y renovaciones de los últimos días en el equipo.

El pivote, que la temporada pasada jugó en el Ademar León, fue una de las piezas claves de Manolo Cadenas a nivel defensivo y está nominado por la Liga ASOBAL a mejor defensor de la temporada. Carou será una pieza clave en el proyecto 2020-21 del club y en la muralla que Nogués quiere crear en la portería rojiblanca.

Carou tiene una larga trayectoria como internacional al haber estado en los Juegos Olímpicos de Londres y Río y en los mundiales desde el año 2001. Es el único jugador de la historia del balonmano que ha disputado diez ediciones del Mundial de manera consecutiva.



Leo Querín, clave para su llegada

El pivote argentino ha explicado en declaraciones al club que le llamó Leo Querín para comentarle la posibilidad de fichar por el Puerto Sagunto y le gustó la proposición porque tanto a él como a su familia les gusta la Comunitat Valenciana.

"Las veces que fui a jugar con el Ademar me sentí muy cómodo, nos atendieron siempre bárbaro y, aunque ahora los objetivos son diferentes, eso es algo que no me molesta", indicó.

Sobre los retos de cara a la nueva temporada, Carou ha declarado que el equipo puede ser competitivo para no sufrir por el descenso. "Veo un buen bloque y ojalá hagamos mejor las cosas de lo que se espera de nosotros, para luchar por estar lo más arriba posible y jugando con la tranquilidad que da un equipo con jugadores veteranos", dijo.

El entrenador del equipo, Vicent Nogués, afirmó sobre el nuevo fichaje que están muy contentos porque puede ser un referente a nivel defensivo para el equipo de este año.



Experiencia a raudales

"Es un jugador con mucha experiencia a nivel internacional y nos puede ayudar a formar a nuestros jóvenes e intentar que nuestra defensa sea mucho más sólida. Por otro lado, en ataque le puede ayudar mucho a Pozzer en tareas ofensivas en el pivote", añadió.

El internacional argentino concluyó que será una alegría jugar en el Ovni, porque el Fertiberia tiene una de las mejores aficiones de la Liga Asobal. "Siempre hay mucha gente en el pabellón animando todo el tiempo. Prometo dejar todo en la cancha como siempre hice y espero poder ganarme a la afición y disfrutar este año con todos ellos", señaló.

Su llegada se une a la del portero brasileño Roney Franzini y la renovación de su compatriota Alex Pozzer anunciadas en los últimos días.