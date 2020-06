Isidro Rey: "El récord del mundo en València es posible"

Este sábado, 6 de junio faltarán exactamente seis meses para que se celebre el 40 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Aunque con muchas incertidumbres y dudas debido a la difícil situación que vive el mundo del running por la pandemia del coronavirus, la organización a cargo de la SD Correcaminos, el Ayuntamiento de València y la Fundación Trinidad Alfonso, son optimistas y esperan que la prueba se pueda celebrar. Al mismo tiempo se estudian otras posibilidades en función de cómo evolucione la situación el los últimos meses como celebrar Maratón sólo para élite o reducir la participación popular, son algunas de las opciones.

El Maratón de Valencia a seis meses del 6 de diciembre en el que está previsto que se celebre la 40 edición, conmemora su 40 aniversario este sábado 6 de junio en un emotivo acto que tendrá por escenario el Bar Danubio donde hace ya más de 4 décadas, tres apasionados del atletismo popular (por entonces aún no se estilaba eso del 'running'), fundaron la SD Correcaminos. Miguel Pellicer, fue el ideólogo, decidió que València debería contar con un club de correr y llamó a los dos corredores que más kilómetros hacían en València en esa época: Toni Lastra y Ricardo Rey. Luego se unirían sucesivamente otros muchos 'historicos' como Alfredo de Ibarra, Paco Borao, Vicente Moreno, Vicente Plaza, Paco Gómez Trénor y un largo etcétera. Era otoño de 1979. Había nacido la SD Correcaminos. El 29 de marzo de 1981 se celebraba el I Marathon (en esa época se usaba el término anglosajón, con 'h'), de Valencia.

Este sábado, parte de aquellos históricos que dieron vida a esa primera edición del Maratón, se reunirán de nuevo en el Bar Danubio. Miguel Pellicer y Toni Lastra, ya fallecidos, estarán representandos por familiares mientras que Isidro Rey, que vive en Burgos tampoco podrá asistir por las restricciones de movilidad por el estado de alarma. Este acto de conmemoración debería haberse celebrado el pasado 29 de marzo coincidiendo con la fecha del lprimer maratón pero la pandemia del coronvarirus lo impidió. Ahora, en Fase 2 el acto que en principio iba a ser multitudinario, se ceñirá a un reducido grupo.

SUPER rememoró con Isidro Rey por videoentrevista aquellos inicios de Correcaminos y cómo se gestó el Marató de Valencia. "El fundador de Correcaminos fue Miguel Pellicer Piles, él tuvo la idea y primero me lo comnicó a mí a y luego a Toni Lastra y pasamos a formar parte de la primera Junta Directiva", matiza Rey. " Miguel quería que hubiera en ella corredores y pensó en nosotros. El resto de componentes de la Junta eran empresarios, amigos de Miguel...". El Bar Danubio era el punto de reunión y dónde se puso también sobre la mesa la idea de celebrar un maraón en Valencia: "el Bar Danubio era propiedad de Miguel Pellicer y su mujer, Angelita. y allí es donde hacíamos las reuniones. Luego tuvimos varias sedes hasta llegar a la actual de Correcaminos en la calle Arzobispo Fabián y Fuero". En los 40 años de historia, Isidro Rey, que llegó a ser vice-presidente primero y segundo del club, no ha faltado ni un sólo año a la organización del Maratón de Valencia, Medio Maratón y de pruebas tan significativas para la SD Correcaminos como la Volta a Peu: "Correcaminos forma una parte muy importante de mi vida". Y es que el atletismo popular ha marcado la vida de Isidro Rey, tanto como afición como laboralmente: "me dedico al turismo, a organizar viajes y he organizado muchísimos viajes a maratones de toda Europa con Correcaminos. También he sido monitor de Correcaminos en el Cauce del Río".

Correcaminos y el Maratón tuvieron sus inicios en la campaña Andar y Correr: "era una iniciativa del CSD para fometnar el deporte, la carrera a pie. Había desde niños, a jubilados, gente que no había hecho deporte nunca... Miguel Pellicer lideraba este programa y quiso fundar el club". En 40 décadas, aquel heterogéneo grupo ha derivado en Valencia Ciudad del Running y en "Uno de los mejores maratones del mundo, Etiqueta Platino, repercusión mundial, nos vienen corredores de los 5 continentes y más de cien países. Es conocido en todo el mundo. No podíamos soñar que llegaríamos tan lejos", afirma Isidro Rey.

La idea de que València tuviese su propio maratón surgió en un viaje organizado por el propio Isidro Rey a Madrid: "organicé un viaje de un amplio grupo de València que fuimos a correr el tercer Maratón de Madrid. Al regresar, eufóricos, decidimos que queríamos hacer algo así en València y fuimos a plantear el proyecto al entonces concejal de deportes, Antonio Ten. Nos dijo que no podía ser, que en València no había ambiente maratoniano, que la ciudad no estaba preparada... nos llevamos una gran decepción. Esa noche no pude dormir pensando en cómo hacerle cambiar de opinión. Convencía Alfedro Ibarra para que me acompañase a hablar de nuevo con el concejal y esta vez, ¡le convencimos!. Valencia tendrá Maratón, nos dijo.

Empezaba sin embargo, lo más difícil, la organización: "Los inicios fueron muy duros. No nos conocía nadie, teníamos que pedir dinero, pedir entrevistas... Ahora tenemos la gran suerte de contar con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y València se vuelca con el Maratón.". Aquel primer marató no tenía nada que ver con el actual: "apenas se tocaba la ciudad, se iba por la marjal, hasta el Saler. Ahora es todo lo contraio, el Maratón sirve para dar a conocer la ciudad a todo el mundo. Tenemos uno de los mejores circuitos del mundo. Recibimos a corredores de todo el planeta. Como detalle hasta el Vaticano, que es el país más pequeño, recibimos el año pasadoa a 23 personas de los que corrieron 16. Para la ciudad es una gran riqueza". Isidro Rey tiene contacto directo con muchos corredores extranjeros: "por mi trabajo en turismo estoy acostumbrado a tratar con ellos. En los últimos años me he encargado además de la organización de la Paella Party a la que vienen muchos corredores extranjeros".

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso atraviesa una etapa de incertidumbre: "todos los días pienso en el Maratón, en si se podrá celebrar con normalidad. Cada vez hay más maratones suspendidos, todos los de primavera se han pasado al otoño. No hay seguridad de nada y preocupación, mucha. Después de tener 30.000 inscritos, supone una gran preocupación. Les deseo todo lo mejor a mis compañeros de club", afirma Rey con preocupación que también lamenta la "suspensión de la Volta a Peu. Este año nos quedamos sin una prueba clásica".

El veterano directivo y corredor de Correcaminos, pese a la difícil situación, sueña con un récord del mundo en el Maratón de València, con vivir el ansiado duelo entre Kipchoge y Bekele: "Estoy convencido de que en València se puede hacer un récord del mundo y si Juan Roig se empeña, estoy convencido de que es posible. La Fundación Trindiad Alfonso se ha pordado muy bien con nosotros y esperemos que esa alianza siga mucho tiempo. Sería apoteósico si logramos el récord del mundo en València. Ojalá lo logremos".