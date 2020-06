Felipe Orts: "Me arrancaron el cable del cambio"

Tres de los mejores ciclistas de nuestro país e integrantes de la Selección Española estuvieron compartiendo este sábado charla y pedales con los aficionados al ciclismo a través de una ruta virtual de 20 kilómetros que pudo seguirse tanto por Bkool como por Youtube y que estuvo organizada por la Real Federación Española de Ciclismo.

La actividad, que siguieron más de 100 personas por los distintos canales, permitió conocer más de David Valero, todo un bronce europeo y cuatro veces campeón de España de XCO; de Mavi García (Alé BTC ljubljana), una de las mejores escaladoras del mundo, y del valenciano Felipe Orts (Teika), campeón nacional de ciclocross y top 10 en el pasado ranking UCI.

El de la Vila Joiosa comentaba cómo había llevado el confinamiento: "Dentro de lo que es la temporada competitiva a mí me pilló bastante bien, acababa de terminar la temporada a final de febrero en Bélgica; he tenido un poco de suerte, pero bueno, también nos ha fastidiado como a todos; ahora debía de estar corriendo carretera y estamos un poco con la incertidumbre. Ya con la cabeza en octubre, en volver a empezar y que sea lo más normal posible".

Orts, que acudía al pasado Mundial de Ciclocross con la ambición de meterse entre los 10 primeros, vio truncada su carrera en la primera curva por un problema mecánico: "El del Mundial es un resultado que no hubiera firmado antes de salir, pero que después de la primera curva sí que habría firmado. Tuve la cabeza fría, me puse a mi ritmo y remonté hasta donde se pudo. Luego seguí corriendo por Bélgica y estuve donde tenía que estar. Cuando pasa algún problema toca mantener la calma: me arrancaron el cable del cambio y pensé que peor ya no podía ir, así que tocaba gastar las fuerzas que tenía. Era un Mundial durísimo y cada uno tenía que tirar con las fuerzas que tuviera", aseguraba el alicantino.

Preguntado por su posible cambio de equipo y el salto a un equipo continental de carretera, Orts se mostraba cauto: "Seguimos trabajando. Me gustaría cuanto antes tenerlo claro y trabajar con la tranquilidad. Tengo la seguridad de seguir con Teika, que ha estado apoyándome estos años, pero estamos trabajando para estar con equipos continentales y dar otro salto de calidad. Si lo conseguimos, la motivación y las ganas que ya de normal tienes, con ese pasito serían aún mayores".

Con respecto a los objetivos para la temporada, el campeón de España reconocía que "el año pasado teníamos muy claro que el objetivo era entrar en los diez mejores del mundo y lo conseguimos. Yo creo que el objetivo a grandes rasgos este año será afianzarnos en el Top10; ser regularmente de los 10 primeros y el día bueno dar el paso a los 5 primeros. En carreras de Bélgica y demás, que el año pasado ya estaba cerca, intentar que sea más habitual", finalizaba.

