Muere en Australia un surfista por el ataque de un tiburón blanco

Un hombre de 60 años falleció el pasado domingo tras un brutal ataque de un tiburón blanco, en la costa este de Australia, a pocos metros de la orilla en la playa de Salt Beach, en el sur de Kingscliff (Nueva Gales del Sur), a una hora en coche de Brisbane. El surfista, natural de Queensland, sufrió importantes mordeduras en la parte posterior del muslo izquierdo. Luchó contra el tiburón y varios surfistas acudieron al rescate, lograron llevarlo hasta la orilla para darle primeros auxilios, pero las lesiones eran muy graves y murió en el lugar.











Tanto la playa de Kingscliff como la de Cabarita fueron cerradas de inmediato para evitar nuevos ataques del escualo.



Surf Life Saving desplegó múltiples motos de agua, drones y helicópteros para localizar al tiburón. Las autoridades lo vieron desde el aire y tomaron fotografías.







#UPDATE- #SaltBeach - LS46 is now returning to base. While on scene they did locate a shark in the area. https://t.co/VGSzyLq80f pic.twitter.com/sliJ2wA3E9