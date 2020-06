Miley Cyrus y Pedro Sánchez hablan en Twitter sobre el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido directamente por Twitter a la cantante Miley Cyrus, que en un mensaje en esta red social pidió a España unión con otros países europeos para luchar contra el Covid-19 y su "impacto desproporcionado en las comunidades marginadas".



La artista ha pedido al presidente del Gobierno que se una al movimiento Global Citizen para luchar contra el Covid-19 y su "impacto desproporcionado" en las comunidades marginadas, "especialmente en las comunidades de color".



Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon ? #GlobalGoalUnite ??

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN