Silvia Navarro: "No sé si será mi última campaña en activo o no" PROYECTO FER

La guardameta valenciana del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro, aseguró este lunes que desconoce si la próxima temporada será la última en activo, aunque admitió que, a sus 41 años, su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 podría ser "una especie de frontera" en su carrera deportiva.

"No sé si será mi última campaña en activo o no. Sí es cierto que los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que espero y deseo estar, pueden significar una especie de frontera. Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Todo a su tiempo", dijo Silvia en unas declaraciones en el sitio web oficial del Proyecto FER.

La guardameta valenciana, que renovó su contrato con el equipo canario el pasado mes de mayo, señaló que se sigue encontrando "en muy buenas condiciones físicas y mentales" y que esta temporada, que será la octava en el Rocasa, "con el objetivo olímpico en el horizonte lo quiero disfrutar a tope".

Navarro, que en su extenso palmarés destaca la medalla de plata con España en el Mundial de Japón en 2019, dijo que si la crisis sanitaria lo permite, estará presente en el Europeo de selecciones en Dinamarca y Noruega y en marzo de 2021 disputaría el Preolímpico en Lliria (Valencia). "Esta es mi hoja de ruta. Espero que la salud y las lesiones me permitan cubrir este apasionante viaje", concluyó Navarro.