El Elche, a un partido de la máxima categoría

Tras la eliminación en semifinales del Levante UD FS a manos del Valedepeñas el pasado sabado en el play-off por el título de Primera División, ahora las esperanzas valeciananas se centran en el Irefrank Elche FS que este lunes se juega a una carta el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala espñaol. Los inicitanos se miden este lunes 29 de junio en Málaga (17:30 horas, Pabellón Martín Carpena) al BeSoccer CD UMA Antequera, en el play off de ascenso de Segunda a Primera. Los alicantinos necesitan ganar, mientras que el conjunto malagueño le basta el empategracias a su mejor clasificación en la fase regular.

El equipo ilicitano, que ya militó en la máxima categoría hace cuatro años gracias a un ascenso administrativo, nunca ha podido superar con éxito una final en la pista, aunque en esta ocasión tiene a su favor una curiosa estadística, ya que en los últimos cuatro años siempre ascendió a la máxima categoría el conjunto que llegó a esta fase en peor clasificación en la Liga.

Tras salvar la categoría de forma agónica el pasado curso, el Elche inició el actual proyecto con la intención de lograr sin apuros la permanencia, aunque una gran segunda vuelta le impulsó a la parte alta de la clasificación y le hizo ilusionar con el ascenso, del que ya está solo a 40 minutos.

Juan Carlos Guillamón, entrenador del Elche, afirmó que su equipo, pese a no ser favorito ante un rival con mayor presupuesto y potencial, afrontará este partido con la máxima confianza, sobre todo tras la gran imagen ofrecida en la semifinal ante el Manzanares el pasado viernes (2-5). «Vamos a por todas y con la ilusión por bandera», afirmó en la previa el preparador murciano.

El único precedente de esta temporada, ya que el segundo partido no se pudo celebrar por la pandemia, no es favorable para el Elche, que perdió por un contundente 10-1 en Antequera. Sin embargo, a favor de los ilicitanos juega tener algo más de rodaje que su rival, que no ha competido desde el parón de la competición por la crisis del coronavirus en marzo.