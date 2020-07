Investigan el uso de dinero público para la Copa del América

Emirates Team New Zealand, último ganador frente a Oracle

El Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo (MBIE) de Nueva Zelanda ha bloqueado todos los pagos a la empresa America's Cup Events Lumited (ACE), que gestiona la organización de la 36ª Copa del América después de las denuncias recibidas por mala administración financiera.

La agencia gubernamental investiga el uso de dinero público para la Copa del América. En un comunicado, el director general de turismo del (MBIE), Iain Cossar, ha explicado que: "el Gobierno y el Consejo (Ayuntamiento) de Auckland trabajan en un proceso de investigación con respecto a las denuncias sobre la organización de la 36ª Copa América". "No tenemos la intención de hacer pagos adicionales a America's Cup Events Limited (ACE)".

"La decisión será revisada en espera del resultado del proceso. Se han bloqueado 20 millones de euros para el evento. Hasta la fecha, se han pagado ya 15 millones a ACE de acuerdo con los plazos de los contratos de financiación. No podemos entrar en más detalles en este momento", asegura la nota.

El Gobierno neozelandés y el Consejo de Auckland han contribuido con casi 125 millones de euros en fondos para la Copa del América del próximo año. La contribución del gobierno asciende a 70 millones, mientras que los gastos del Consejo (55 millones) se han centrado en infraestructura para apoyar el evento.



Emirates New Zealand niega todas las acusaciones

El Emirates Team New Zealand, defensor del título en la 36ª Copa del América, niega todas las acusaciones y también está defendiendo el uso de 1,5 millones de euros que obtuvo directamente de MBIE.

El Emirates ha descartado que dicho dinero era un préstamo y recordó que era para el trabajo de diseño de la nueva clase del monocasco AC75 que se utilizará en los eventos de la Copa.

El Consejo de Auckland dice que la investigación de la Corona sobre el manejo de fondos públicos por parte del Equipo de Nueva Zelanda para la Copa del América del próximo año no involucre el dinero de los contribuyentes.

En un comunicado, el Consejo dijo que las denuncias bajo investigación no se relacionaban con su inversión y contribución a la Copa del América. Hasta el momento ha gastado 55 millones de euros en la regata del próximo año con otros 50 millones destinados a infraestructuras en la costa.

Además se han destinado otros 10 millones de euros para promocionar la Copa del América y otros eventos.

Las investigaciones sobre la gestión financiera de la Copa del América han dado otro giro, con los directores de un negocio de eventos deportivos de alto nivel alegando que ellos son los 'denunciantes' de irregularidades en la organización de la Copa.

Tom Mayo y Grant Calder, de Mayo and Calder, han desvelado asuntos de carácter confidencial al Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo, que ha encargado a un auditor que investigue "temas que son realmente preocupantes".

Mayo and Calder junto con su contador Michael Choy, son quienes han realizado divulgaciones protegidas al MBIE en virtud de la Ley de Divulgaciones Protegidas. Desde el Emirates Team New Zealand se señaló anoche que, "la Ley de Divulgaciones Protegidas de Denunciantes no se aplica en esta situación".

Mayo y Calder fueron nombrados contratistas para trabajar para ACE en septiembre de 2018 en la organización de la 36ª America's Cup . También se les pagó por trabajar en la organización de Serie Mundial de Auckland en diciembre y la Copa Prada, el torneo de selección de desafiantes a través de ACE.

Aunque América' Cup Events (ACE) no ha desvelado a qué contratistas despidió alegando filtraciones de los secretos del equipo, pero se apunta que Mayo and Calder Limited y uno de sus empleados ya no están en la organización de la Copa.

El director general del equipo de Nueva Zelanda, Grant Dalton, ha seguido defendiendo ferozmente la transparencia del equipo. "Hemos sido víctimas de un ataque altamente orquestado contra nuestra integridad", aseveró.