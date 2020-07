El Levante ficha a Roger Serrano, procedente del Barça

El Levante UD FS anunció este lunes la contratación para las dos próximas temporadas del ala Roger Serrano, que llega procedente del Barça, y comunicó la salida de Sebastián Vargas 'Chano'.



Roger recala en el Levante UD FS después de cuatro temporadas en el conjunto barcelonista, en cuyas categorías inferiores se formó como jugador, y que cuenta en su palmarés con un título de la LNFS, dos Copas de España, dos Copas del Rey y una Supercopa.





?? Roger Serrano (@rogerserrano4), tercer fichaje del #LevanteUDFS para la próxima temporada



?? El ala catalán firma por dos años con el @LevanteUD



?? ¡Bienvenido a tu nueva casa, Roger!



?? https://t.co/dgmUnY5XIY#SeguimosSoñando #LNFS pic.twitter.com/f3ZtxFIwN6 — LUD Fútbol Sala (@LUDfutbolsala) July 6, 2020

Chano (@Chanofutsal) abandona la disciplina del #LevanteUDFS



?? Muchas gracias por tu trabajo y respeto a nuestro club, el @LevanteUD siempre será tu casa



¡Suerte!#LNFS pic.twitter.com/gOS2Xr9Y3e — LUD Fútbol Sala (@LUDfutbolsala) July 6, 2020

Cecilio, "en el mejor equipo de la historia, palabras mayores"

?????? #MovistarInterFS ya ha presentado oficialmente a @ceciliomorales9 como un gran refuerzo para la plantilla interista



Además, hoy es el cumpleaños del crack y no se nos ocurre mejor manera de celebrarlo ????



Los detalles????https://t.co/7yKz8FQAXZ#TomorrowIsToday pic.twitter.com/cqm8hecQ3x — Movistar Inter F.S. (@InterMovistar) July 6, 2020

El ala catalán explicó que"El proyecto pinta bien. Hablé con Diego Ríos y me dijo que confiaba en mí. De las ofertas que tenía, la del Levante UD era la mejor y no me lo pensé. Es la que más ilusión me hace por el club, el equipo que se está haciendo y la ciudad", comentó en unas declaraciones facilitadas por elAdemás, el Levante UD FS también comunicó queabandona el equipo, tras haber jugado en el club desde el mercado de invierno.La salida de Chano se suma a la de otros cinco jugadores,ya anunciada la pasada semana tras los playoffs de la Liga.Precisamente el que fue capitán granota, máximo goleador la pasada temporada, la cuarta en el conjunto valenciano, Cecilio Morales, ha sido el primer fichaje confirmado por el Movistar Inter, campeón de Liga. El ala cordobés, de 28 años, ha demostrado ser uno de los mejores jugadores a nivel nacional y en el acto de presentación, que ha tenido lugar en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha declarado que llegar al MovistaEl jugador ha firmado por tres temporadas y lucirá el 2 en su espalda. "Las sensaciones son las mejores. Ha sido un gran recibimiento, hemos visitado el Museo del club, con todos los trofeos ganados y creo que hablan por sí solos", dijo en declaraciones remitidas por su nuevo equipo."Para mí jugar en Movistar Inter significa jugar en el mejor equipo de la historia y eso ya son palabras mayores. Voy a aportar todas las ganas y mucha ambición a mi nuevo equipo.concluyó Cecilio.