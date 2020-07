Racismo | La policía londinense pide disculpas a Bianca Williams por su detención sin motivo aparente

La policía Metropolitana de Londres ha pedido disculpas a la atleta Bianca Williams a y su pareja, Ricardo dos Santos, por las maneras en las que ambos fueron parados y detenidos cuando conducían camino de un entrenamiento.









They say the uk isn't racist.



Yesterday routing home from training we got pulled over because @MetPoliceUK assumed the car was driving suspiciously.



They put out a fabricated report so here is the full story and my reply. https://t.co/NS5yA6KxCv — Bianca Williams (@BiancaaWills) July 5, 2020

Since this incident there's been people on social media saying there must be 'two sides to the story', or 'they must've been doing something' - the usual victim blaming.



Looking forward to how they're going to explain away an apology by the Met? https://t.co/jQbHjwWuZ9 — David Olusoga (@DavidOlusoga) July 8, 2020

Met Police apologises to British sprinter Bianca Williams over stop-and-search https://t.co/wTegkA7cc4 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 8, 2020

We welcome a full and thorough investigation. pic.twitter.com/vAvZw52Rgq — Bianca Williams (@BiancaaWills) July 8, 2020

La policía se personó en casa de Williams para pedir disculpas.La policía inmovilizó a Dos Santos, esposándole, durante 45 minutos.El hijo de ambos, de tres meses, se encontraba en el coche durante todo el incidente., que se quejó de que se hayan disculpado por la "angustia" causada, pero no por las acciones que realizaron los policías. "Una investigación independiente es necesaria, ya que la policía Metropolitana ha demostrado que no se puede confiar en ellos para investigar una queja hacia ellos, haciendo público que no ha habido ninguna mala conducta", escribió Williams en Instagram."Hemos recibido una disculpa por la angustia que nos pudiera haber causado el incidente, pero no por las acciones injustificadas que los policías tomaron contra nosotros", agregó la atleta.