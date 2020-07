El Medio Maratón de Madrid no se disputará en 2020

El Movistar Medio Maratón de Madrid y la Carrera ProFuturo, previstos para el 29 de marzo y que fueron aplazados al 4 de octubre por la pandemia de la COVID-19, no se disputarán en 2020 porque las circunstancias "siguen sin ser idóneas", según anunciaron este martes los organizadores en un comunicado.







Comunicado oficial / Official Statement



