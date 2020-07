Francisco Blázquez, reelegido presidente de la RFEBM

Francisco Blázquez dirigirá durante cuatro años más los destinos de la Federación Española de Balonmano, tras ser reelegido este miércoles, por tercer mandato consecutivo, presidente de la RFEBM, al imponerse en unos comicios que afrontaba como candidato único.

Blázquez revalidó la presidencia tras lograr un total de 81 votos a favor, por 3 en blanco en las elecciones celebradas en la sede del Comité Olímpico Español.

Con este triunfo, Francisco Blázquez, que alcanzó por primera vez la presidencia en abril de 2013, tras imponerse en los comicios al exguardameta internacional José Javier Hombrados, permanecerá once años en el cargo.

En las elecciones celebradas en diciembre de 2016, Blázquez, como ocurrió este miércoles, fue el único candidato a la presidencia.

"Estoy contento, porque esto significa que contamos con el respaldo del balonmano español para tratar de seguir creciendo. Seguro que hay cosas a las que tenemos que darle una vuelta, pero la línea de trabajo que llevamos es la que quiere el balonmano español para nuestro deporte", señaló Blázquez tras su reelección en declaraciones a EFE.

Blázquez se ha marcado como primeros objetivos, además de organizar su equipo de trabajo y desarrollar los protocolos sanitarios para hacer posible "lo antes posible" la vuelta a la competición, encontrar "puntos de entendimiento" con la ASOBAL.

En este sentido, Blázquez no ocultó su malestar por situaciones como la vivida el pasado lunes en el sorteo de la Liga Sacyr ASOBAL, tras la decisión de la ASOBAL de no incluir en el sorteo los nombres de los dos equipos recién ascendidos e identificarlos con un número.

Una decisión que llevó al Comité de Competición de la Federación Española a "suspender" el martes de manera "provisional" la "ejecutividad" del sorteo. "No me gusta que existan estas situaciones, pero es un tema interno de ASOBAL. Lo que no entiendo es que ASOBAL haga público o externo esos problemas que tienen entre ellos. Los problemas internos hay que resolverlos internamente y lógicamente donde menos se pueden escenificar es en la casa de un patrocinador, porque eso lo único que hace es lastrar nuestra imagen como deporte", explicó Blázquez.

Francisco Blázquez, que al igual que ya ocurrió en las elecciones de diciembre de 2016 afrontó las elecciones celebradas este miércoles como candidato único, se mostró seguro de poder anunciar la continuidad de los seleccionadores nacionales Jordi Ribera y Carlos Viver a comienzos del próximo mes de septiembre.

"Con los dos ya estamos trabajando. Faltan unos flecos y buscar una fecha para anunciar su continuidad y presentar el proyecto de Jordi y de Carlos. Creo que en la primera o segunda semana de septiembre lo haremos seguro", indicó el recién elegido presidente.

Por último, Francisco Blázquez quiso acordarse tras su elección de la figura del gerente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, Claudio Gómez, fallecido recientemente. "Es un día alegre y triste a la vez, porque hay gente que me hubiera gustado que estuviese hoy conmigo, como es el caso de Claudio Gómez, al que hoy he echado mucho de menos. Seguro que desde ahí arriba nos estará mandando un cariñoso abrazo y guiándonos en el futuro", concluyó.