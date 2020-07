El secreto de la longevidad de Miguel Ángel Jiménez

El hombre récord desveló la razón de su vigencia en el deporte: "Cuando haces lo que te gusta, nunca te cansas de trabajar".







A sus 55 años, Miguel Ángel Jiménez se sigue sintiendo "como pez en el agua" en la competición, el secreto de su longevidad, explicó el golfista malagueño, que alterna el circuito de mayores de 50 PGA Champions con el europeo y logró su primer 'grande' el año pasado, el Abierto Británico 'sénior'.

La palabra retirada no le aparece. "Yo no me acabo, lo más importante es que hago lo que me gusta en mi vida, estoy compitiendo, me encanta la competición, me siento como pez en el agua. Eso es lo que hace que sea tan longevo", dice.

Jiménez, tras batir el récord de torneos jugados