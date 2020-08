Preparando el regreso de la competición

Con el inicio del mes de agosto, las Federaciones españolas de natación y taekwondo han puesto en marcha sendas concentraciones de sus selecciones nacionales. En el caso de la natación, del conjunto junior. En el caso del taekwondo, del combinado absoluto.

El Proyecto FER tiene presencia en ambos grupos humanos: los nadadores Pedro Sánchez Castillo y Ángela Martínez Guiilén se encuentran en Málaga; los taekwondistas Daniel Ros, Hugo Arillo y Anastasia Ignatyev se ejercitan en Los Alcázares, Murcia.

De los 5, el más veterano es Daniel Ros (Catral, Alicante, 26 años), para quien esta experiencia se presenta muy interesante. «Desde que volvimos al CAR de Madrid, llevamos casi dos meses en el mismo espacio.Por ello, romper con la monotonía nos va a venir muy bien», apunta el deportista alicantino. El taekwondista FER lleva un año y medio sin afrontar eventos en plenitud física, pero intenta no desesperarse: «Quiero aprovechar este periodo sin torneos para mejorar en lo físico, en lo táctico y en lo técnico. No debemos dramatizar en exceso esta situación. Para nosotros, desde luego, no es fácil de asimilar o de gestionar, pero hay muchas personas que lo están pasando mucho peor. Por tanto, los deportistas hemos de dar ejemplo, ser pacientes, emitir mensajes de optimismo y entrenar en silencio de cara al futuro regreso a los tapices, un retorno que, más tarde o más temprano, llegará», señala Ros.

Por su parte, Anastasia Ignatyev (Benidorm, 18 años) y Hugo Arillo (Elche, 18 años) debutan en una concentración de la selección absoluta. «Voy a encarar estos 15 días como un cambio de aires. Me va a venir bien para despejarme, motivarme un poquito más y ver nuevas caras en los entrenamientos» señala Hugo. Mientras, para Anastasia, formar parte de esta concentración es, ante todo, «un motivo de satisfacción. Aunque no haya competiciones a corto plazo, me va a permitir para pulir detalles y corregir algunos errores que cometo en los combates», indica la taekwondista alicantina.



Los nadadores, en Málaga

Con respecto a los nadadores, Pedro Sánchez Castillo (Pilar de la Horadada, 17 años) y Ángela Martínez Guillén (Elche, 16 años) son dos de los 18 deportistas junior que están en Málaga desde el lunes 3 hasta el miércoles 12 de agosto.



Ángela, componente del Club Natación Elche y entrenada por Víctor Llopis, afronta esta concentración «con ilusión, con ganas de pasarlo bien y, sobre todo, con el objetivo de aprender mucho. Lógicamente, nos gustaría que el escenario fuera distinto y que esta crisis no hubiera aparecido en nuestras vidas, pero no podemos hacer otra cosa que adaptarnos a las circunstancias». Para Pedro, miembro del Club Tenis Elche y entrenado por Fran Amat «es un orgullo ser convocado por el equipo nacional. Sé que los entrenamientos son muy exigentes, pero la experiencia valdrá mucho la pena. No quiero flagelarme con lo que ha pasado y está ocurriendo este año. Desde ya, sólo pienso en crecer, en mejorar y en progresar de cara a mi gran objetivo de 2021: clasificarme para el Campeonato de Europa junior», señala el nadador alicantino integrante del Proyecto FER.