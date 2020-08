"No tengo suficientes palabras para agradecer el apoyo de Juan Roig al deporte"

Reelegido la pasada semana como candidato único a su tercer mandato al frente del balonmano español, Francisco Blázquez, como valenciano, se enorgullece de los éxitos de las selecciones y del apoyo de su tierra y de empresarios como Juan Roig para el crecimiento de su deporte.

Con este tercer mandato sumará once años como presidente del balonmano español. ¿Lo imaginaba cuando ganó a Hombrados, que sigue jugando aún a sus 49 años?

No. Es un éxito, primero y principal como valenciano, porque mirando la historia de nuestro deporte prácticamente todos los presidentes de la Federación Española han sido de Madrid. Venía a intentar dar un cambio y un vuelco a nuestro deporte. Las cosas podían salir bien o mal y era un terreno desconocido. Estaba claro que en el primer mandato, de 3 años y 8 meses, desde finales de abril de 2013, había que hacer un trabajo excepcional para ir a unas elecciones donde pensaba que iba a tener rival. Y tuve un gran apoyo. Y luego en la historia del balonmano español jamás ha habido un candidato único salvo en las dos últimas elecciones. Eso habla por sí solo de que estamos haciendo las cosas bien. y en una línea importante.

En lo ecónómico, selecciones...

Con éxito de selecciones, con más actividades que nunca en la historia con las selecciones y con éxito económico. Todo esto habla por sí solo del trabajo que se está haciendo, y es el apoyo total que tengo ahora mismo del balonmano español. Cogí una Federación destartalada y anclada en los años 40 y la tiramos abajo, hicimos una nueva, remodelamos con lo que queríamos del balonmano moderno y una empresa de servicios para las selecciones y todos los clubes. Hemos pasado en 2013 de un presupuesto que no llegaba a 4 millones a tener uno de 13,5 millones. Este año es más austero porque tampoco sabemos los condicionantes del COVID, pero muy contento y muy satifescho de todo lo que hemos hecho.

A pesar del cierre abrupto de todas las categorías...

Hemos conseguido que no haya guerra y enfrentamientos en todo esto, y la gente sólo habla de éxito de gestión en todos los aspectos. Finalizar las competiciones, sin denuncias ni demandas, aunque haya gente que discrepa. Pero las líneas son muy positivas, y esto habla bien del trabajo de esta junta directiva y de este presidente.

¿Y la crisis con la ASOBAL, con clubes fuera de ella pero que podrán jugar las competiciones como se aprobó en la asamblea?

Es un tema interno de las propias asociaciones, que hablan entre ellos, que comentan, y se hizo una propuesta a la RFEBM que apostaban por salirse. Ellos son asambleístas, tienen todo el derecho del mundo, al no ser una propuesta ilegal, sino que está regulada por nuestra Constitución y no podíamos ir en contra de ello. Yo pedí informes jurídicos, y así se lanzó y ahí está. El tema ASOBAL es una división interna muy importante que tienen ellos y que deben solucionar ellos, no sé cómao lo harán, pero en esta situación tan complicada y crítica por la pandemia interesa que todos vayamos unidos para salir de esta situación.

El Benidorm, se ha salido de ASOBAL, pero el Fertiberia no.

Cada uno tiene sus motivos, cada presidente tiene su opinión, y cada uno ve un objetivo, es lícito, cada uno defiende sus intereses. A mí me duele que se critica a aquellos que defienden ideas contrarias. Aquí cada uno es libre de pensar y de sacar esto adelante de una forma o de otra.

¿Qué retos le esperan para los próximos cuatro años?

Si en nuestra mano estuviese superar el COVID, dejaríamos todo por superarlo. El objetivo de la Federación es intentar siempre continuar con los éxitos deportivos que estamos teniendo. Hemos logrado mantener el éxito deportivo junto con el crecimiento económico, y eso muchas veces no es tan fácil. Y aparte de eso el objetivo sería hacer un importante Mundial 2021, punto de inflexión para el deporte femenino y mi querida ComunidtatValenciana con esas sedes en Castellón, Llíria y Torrevieja, epicentro de este Mundial, y dar una excelente imagen de este deporte y de nuestra Comunidad y España. Y darle continuidad al balonmano playa, el ambicioso proyecto del balonmano base, y seguir creciendo, Y también me preocupa continuamente y estoy encima de ello, tener una imagen y una marca que tenemos consolidar y seguir trabajando con ella y hacerla más grande día a día.

Y reforzar las ligas, que no solo gane el Barcelona en ASOBAL...

Es un poco el pero que le pongo muchas veces a todo esto, porque es complicado tener todo e intentar luchar por eso. Esa es mi crítica para ASOBAL, que son los que lideran esa competición, ellos lo que tienen que hacer es generar los máximos recursos para recuperar lo que éramos como competición en el pasado, con esa liga tan potente e importante que teníamos.

La C. Valenciana vuelve a Europa este año con el Benidorm gracias a su gran Copa del Rey.

Como valenciano lógicamente me alegran los éxitos de los equipos de mi Comunidad... Al final yo velo por los interesea de todos los equipos españoles, pero es cierto que tu corazoncito tira hacia un sitio, y creo que el Benidorm ha hecho un gran proyecto, con humildad está en los puestos más altos, y eso habla de una excelente gestión de Javier Abinzano como presidente, y hoy es un motivo más de orgullo de sentirme valenciano, y de tener dos equipos en la máxima categoría. Como el Puerto Sagunto, con su gran afición y el gran trabajo de Juanjo Bataller. Son ejemplos a seguir a nivel nacional de estructura y sacrificio para hacer un balonmano más potente.

El Preolímpico de Llíria de las Guerreras chocó con el Estado de Alarma. Habrá que esperar a 2021.

Justo coincidirá con las Fallas. Estaremos ahí dentro de un año intentando recuperar esa situación. Nos repercute lo menos posible, fue muy duro tener que aplazarlo, pero lógicamente las circunstancias lo exigían y más duro es haber vivido con esta pandemia que aún no hemos conseguido superar. Debemos todos juntos ser responsables mientras no llegue una vacuna para que todo esto pueda pasar de la mejor forma. Y recuperar esa situación que tanto nos gustaba y disfrutábamos, y que tengamos en breve la disputa de ese Preolímpico en Llíra a cuyo alcalde, Manuel Civera y al presidente de la diputación y a la Generalitat agradezco su apoyo. Y algo que digo siempre, y no soy objetivo, pero qué orgulloso me siento de mi C. Valenciana por empresarios como Juan Roig que aporta tanto para el crecimiento del deporte en la Comunitat. No tengo suficientes palabras para agradecer el apoyo que está haciendo, no solo al balonmano, sino al deporte español. Ojalá tuviéramos muchos más empresarios como él en España, que haría que nuestro deporte se viera mejor incluso a nivel extranjero.

¿Cómo se plantea el inicio de las Ligas dentro de un mes y pico?

Me lo planteo con preocupación, porque hoy estamos viviendo de una forma, y mañana te cambia radicalmente todo, por la situación del COVID. Es un tema maximo de salud, que tenemos que preocuparmos a tope, pero no está en nuestra mano, y hay que seguir las directrices de los gobiernos y comunidades autónomas para evitar que haya más contagios. Esto nos preocupa un poco más cuando hablamos de inicios de competiciones, que no sabes de qué forma va a ser, y más en balonmano que es un deporte de contacto. Están desarrollando unos protocolos el jefe de los servicios médicos de la Federación, siguiendo directrices del Ministerio de Sanidad y de Cultura y Deporte y trabajando para intentar dar el mayor número de instrucciones y aclaraciones para el inicio de una competición segura. Esta pandemia nos ha enseñado que no sabemos qué nos deparará el día a día. Nos ha dejado claro que hay que tomar decisiones inmediatas casi de un día para otro, porque es algo que no vemos, que no sentimos pero que está ahí, y en cualquier momento puede dar un zarpazo y crear un pequeño rebrote que te obligue a cambiar la planificación. Eso nos ha enseñado que las planificaciones no pueden ser a corto plazo, sino a un plazo mayor y con alternativas a cualquier situación.

¿Seguirán los seleccionadores Jordi Ribera y Carlos Viver al frente de los Hispanos y las Guerreras?

Eso está hecho. Espero que en breve podamos hacerlo oficial. Tienen contrato hasta el 30 de agosto, pero si todo va como tiene que ir esperamos dar esa noticia, con la mayor de las ilusiones del mundo para luchar contra el COVID y contra el rival que se ponga delante, porque nuestro balonmano tiene que seguir pegando fuerte a nivel mundial como lo está haciendo. Es un orgullo ser el presidente de una selección que por primera vez en la historia ha sido campeón de Europa, no una sola vez, sino dos veces consecutivas, y unas chicas que han subcampeonas del mundo por primera vez también. Es más que importante el éxito conseguido y en esa línea hay que seguir. Y a nivel de cantera hay un proyecto de tecnificación muy ambicioso para que sigan los éxitos en el futuro.