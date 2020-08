Vídeo: La más escalofriante caída jamás vista en un sprint

Dylan Groenewegen, del equipo Jumbo-Visma, cruzó primero la meta este miércoles, en un más que accidentado sprint final, de la primera etapa de la Vuelta ciclista a Polonia, disputada entre el estadio Slaski y Katowice sobre 195,8 kilómetros y que terminó con varios ciclistas por los suelos, entre ellos el propio corredor neerlandés, y el peor parado, el también neerlandés Fabio Jakobsen (Deceunick-Quick Step), que se estrelló contra las vallas.



Groenewegen se impuso en la meta de Katowice en un final en el que cerró el paso a Jakobsen, que trataba de encontrar hueco por la derecha y que se estrelló con violencia contras las vallas y contra un cámara de televisión, justo bajo el arco de meta, en una acción que a buen seguro traerá consecuencias.





Massive crash on the finish line in stage 1 of ????@Tour_de_Pologne! #TDP20 (??@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i