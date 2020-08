El ciclismo condena a Groenewegen y ciertos sprints

El ciclismo sigue conmocionado tras la sucia acción de Dylan Groenewegen en el sprint de la primera etapa de la Vuelta a Portugal, que provocó una caída múltiple, con su compatriota Fabio Jakobsen como el peor parado. Este voló por los aires y se golpeó con las vallas y un juez de meta, acabando en el hospital en coma y operado a media noche durante cinco horas de múltiples fracturas faciales.



Las reacciones no se hicieron esperar y desde este mismo jueves son muchos los ciclistas y deportistas de otras disciplinas y aficionados al ciclismo que han condenado la acción de Groenewegen, que cerró a Jakobsen contra las vallas, una acción que algunos recuerdan que ya hizo en 2016, cuando se evitó por los pelos otro accidente parecido aunque sin sanción alguna.





Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.

Every year i ask myself why the organisation thinks it's a good idea. Bunch sprints are dangerous enough, you don't need a downhill finish with 80kph!@cpacycling