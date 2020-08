Groenewegen muestra su arrepentimiento

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) ha reconocido que piensa "constantemente" en su compatriota Fabio Jakobsen (Deceunink-Quick Step), al que este miércoles cerró antideportivamente el hueco en la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Polonia y que se encuentra en coma tras estrellarse contra las vallas, y ha asegurado que su salud es "lo más importante" en estos momentos.



"Odio lo que pasó ayer. No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han caído y han resultado heridos. Por el momento, la salud de Fabio es lo más importante. Pienso en él constantemente", escribió en su cuenta de la red social Twitter.





Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.