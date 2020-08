El Fertiberia jugará con público ante el Benidorm

La Junta Directiva del Balonmano Puerto Sagunto ha decidido este sábado por la mañana, en una reunión por videoconferencia, celebrar el encuentro amistoso contra el BM Benidorm con aforo limitado de público. El encuentro servirá de experiencia para futuros partidos y concretamente podrán asistir 150 socios.

La directiva ha decidido que los socios que puedan entrar serán los primeros, por antigüedad junto con sus grupos de familiares, concretamente podrán asistir del F6, F 9, f19 y del M1 a M100 y sus vinculados"para así reducir el riesgo de contagio entre gente diferente. De esta forma es posible que puedan entrar los 90 primeros socios. La idea es que en el siguiente partido entren los siguientes socios y así sucesivamente. Este mecanismo es para tener identificada a la gente que va a asistir ya que es necesario que el club tenga esos datos para poder realizar el encuentro con público", explica el presidente del club, Juanjo Bataller.

A pesar de que la decisión está tomada, la directiva está a expensas de la evolución de la pandemia en la ciudad: "Si los casos de coronovirus aumentaran de aquí al 15 de agosto en Sagunto y Puerto de Sagunto, el partido se realizará a puerta cerrada", expresa Juanjo. Además, todos los socios que quieran seguir el encuentro podrán hacerlo por streaming.



Medidas de seguridad sanitaria a seguir

El presidente del club ha expuesto las medidas de seguridad sanitaria que se llevarán a cabo: "no se deberá abandonar el asiento durante el descanso, no se podrá tener acceso a la pista por parte del público, solo se podrán utilizar las localidades habilitadas, yse señalizarán los asientos no utilizables".

"Se accederá al pabellón únicamente por la puerta principal, donde se tomará la temperatura a todos los asistentes, habrá una alfombrilla desinfectante, será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del pabellón, y también será exigible el uso correcto de la mascarilla. No se podrá acceder, ni salir del pabellón por otra puerta que no sea la principal", añade.

En cuanto a los socios que podrán entrar al Ovni, "eestablecer un turno, empezando por los socios más antiguos y sus grupos familiares". "En sucesivos partidos irá corriendo el turno. Así podremos evitar el tener que rellenar a la entrada la ficha de datos personales, que exige Sanidad, ya que al estar identificados los socios asistentes, sus datos ya obran en poder del Club. Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros", agrega Bataller.



Campaña de abonos

"Se deberá acudir al partido con el carnet de socio de esta temporada, que se podrá retirar desde el lunes en la sede del club, y se les entregará junto con el carnet una mascarilla con la imagen corporativa del Club", el presidente recuerda que la campaña de socios 'volveremos al Ovni' ya está en marcha y que los socios pueden renovar desde el lunes su compromiso.

'No se permitirá la entrada de otras personas salvo las indicadas. No podrán asistir otros aficionados, de ninguno de los equipos, ni jugadores de la base, para estos últimos está previsto que puedan entrar también en futuros turnos rotatorios. Los niños que sean socios podrán entrar en su correspondiente turno, acompañados de adultos que se responsabilizarán del cumplimiento de todas las normas, en especial la distancia de seguridad. Los niños que no sean socios, no podrán acceder al pabellón", añade Juanjo Bataller.

En cuanto al uso de las instalaciones del pabellón, el presidente rojiblanco apunta que "se rogará a los asistentes el uso mínimo de los WC, que tendrán también un sistema de uso en función de su reducido aforo, con objeto de reducir los desplazamientos dentro de la instalación y poder mantener la distancia de seguridad. Tendremos que evitar aglomeraciones, tanto en la entrada como en la salida de la instalación, manteniendo siempre el 1,5 metros de distancia, aún cuando ya estemos fuera del pabellón. Recomendamos a la gente se lleve agua de casa, porque ya que no se podrá salir, tendrá que hidratarse".

"Del resultado de la experiencia, dependerá que podamos celebrar los próximos partidos con público. Hemos de respetar escrupulosamente las normas de seguridad y los protocolos existentes. Estamos seguros de la comprensión y buena voluntad de nuestros socios. Estamos aprendiendo, es una experiencia nueva, no tenemos precedentes, pero creemos que vale la pena intentarlo, para poder disfrutar en directo de nuestro equipo', concluye el presidente del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto.



#Volveremos al ovni

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto arranca la campaña de socios '#volveremos a subir al ovni' en un momento delicado y de incertidumbre para todos debido a la COVID19. A partir del lunes, empezará a renovarse la cuota de socios, que esta temporada se ha reducido entre el 25 y el 30% de su precio habitual y los socios que quieran renovar su compromiso, deberán acudir a la sede del club (c/ Alfambra,24 de Puerto de Sagunto) o en la previa a los partidos amistosos que se diputarán el 15 y 26 de agosto en el Ovni, contra Benidorm y Granollers, respectivamente.

Los precios oscilan entre los 300 y 15€. Los socios de honor podrán renovar su compromiso por 300€, el familiar 140€, el normal 100€, jubilado 70€, el joven y vinculado 40€ y el infantil 15€. Para cualquier duda los socios o nuevos socios pueden dirigirse al correo subealovni@cbmpuertosagunto.com.



Amistosos

Además del encuentro del 15 de agosto ante el Benidorm, los rojiblancos jugarán a domicilio ante el Cuenca, el 21 de agosto. Y el 26 de agosto el Ovni recibirá al BM Granollers a las 20.15 horas.