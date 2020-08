Unos ciclistas se bañan en una piscina clausurada por el coronavirus

Las altas temperaturas de estos días, ola de calor mediante, invitaban a darse un chapuzón. Eso es, precisamente, lo que hizo un grupo de ciclistas en la piscina municipal de Tous. Su acción habría pasado inadvertida para cualquiera de no ser porque lo hicieron saltándose la restricción al baño establecida por el ayuntamiento para evitar contagios por coronavirus. Y porque decidieron inmortalizar el refrescante y animado momento a través de un vídeo que, para sorpresa de absolutamente nadie, trascendió la esfera privada y ha circulado libre por internet. El consistorio ha denunciado los hechos a la Guardia Civil y los implicados han pedido reiteradamente disculpas por sus hechos.



Ocurrió el sábado. Un grupo de amigos eludió la restricción al baño que estableció el ayuntamiento al inicio del verano debido a los riesgos aociados a la pandemia. Tras una animada celebración de aniversario, se lanzaron a la piscina municipal sin pensárselo dos veces para refrescarse antes de retomar la marcha hacia sus hogares montados sobre las bicicletas. En el vídeo que grabaron y que se ha difundido a través de internet, se observa su diversión, como si de quinceañeros se tratase. Aunque más de uno triplicaba fácilmente esa edad, así que no se puede atribuirse su acto a un desliz propio de la juventud.



Al grito de «¡Graba, graba!», se lanzaban al agua con estilos de lo más variados. En plancha, caminando o haciendo la voltereta. La mayoría de ellos, eran unos seis o siete en total según se aprecia en el mismo vídeo, se metieron en la piscina con el atuendo de ciclista al completo. Aunque hubo quien prefirió hacerlo sin camiseta. Todo ello entre gritos, bromas y risotadas varias. El entretenimiento estuvo garantizado.



Las consecuencias de sus actos no tardarían en tener una reacción. Al día siguiente, el pasado domingo, el ayuntamiento ya había identificado «a tres de los ciclistas que entraron en la piscina municipal después de almorzar y colgaron un vídeo en las redes sociales pese a su acto ilegal». Asimismo, anunció que interpondría «denuncias por su irresponsabilidad» y tomaría medidas sancionadoras «ejemplares para que no vuelva a suceder». «Ni mucho menos vamos a permitir comportamientos irresponsables que pongan en peligro la salud de los vecinos de Tous», aseguran fuentes municipales.



Asunción de responsabilidad

▶VÍDEO ????? Unos ciclistas se bañan en una piscina cerrada por #coronavirus en Tous https://t.co/oojnX4DFCK pic.twitter.com/PS3QEPPFVx — Levante-EMV (@levante_emv) August 11, 2020

A este le siguieron varios comentarios de vecinos de la localidad que no daban crédito a lo ocurrido, reprochaban la actitud del grupo de ciclistas y reclamaban sanciones ejemplares por semejante comportamiento. Uno de sus integrantes, precisamente, salió al paso de los mensajes para pedir disculpas, en repetidas ocasiones, en nombre de todos y aceptar con resignación las numerosas críticas recibidas.«Pedimos disculpas por nuestro desafortunado acto. Estuvimos celebrando un cumpleaños y nos dejamos llevar por la calor y el entusiasmo del momento. Cuando fuimos a recoger nuestras bicicletas, que estaban estacionadas dentro del recinto de la piscina, nos tiramos sin pensarlo para refrescarnos. Estamos muy arrepentidos, nuestra intención nunca fue ofender a los vecinos de Tous ni hacer lo que nos diera la gana. Asumimos este acto inconsciente de irresponsabilidad, lamentamos la repercusión mediática que está teniendo y pedimos que se pongan en nuestra piel y piensen que no lo hicimos con ninguna maldad», expresó uno de los miembros del grupo, quien además reiteró su predisposición a asumir las posibles sanciones derivadas del chapuzón.