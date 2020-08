Cinco triatletas FER en los Nacionales de Pontevedra

Golf, atletismo, ciclismo, vela€ y ahora, el triatlón. Este deporte multidisciplinar se añade a la lista de modalidades que empiezan a ofrecer actividad para los deportistas del Proyecto FER. Cinco de ellos (los absolutos Roberto Sánchez Mantecón y Noelia Juan; el paratriatleta Héctor Catalá, y los cadetes David Cantero del Campo y Miguel Guzmán Tafalla) ya están preparados para volver a competir en pocos días.

En concreto, este próximo fin de semana, en sus respectivos Campeonatos de España en Pontevedra, torneos pioneros en esta pandemia, y que se celebrarán entre importantes medidas de seguridad y control sanitario. Todos han preparado a conciencia este reto. Por tanto, en principio, afrontan el desafío en óptimas condiciones y con serias opciones de brillar.



Roberto Sánchez Mantecón

Roberto Sánchez Mantecón, que ha estado en Sierra Nevada dos veces en los últimos meses, una en mayo, la otra en julio, se ve en buenas condiciones para pelear por un podio ante la baja notable de deportistas como Mario Mola y Javier Gómez Noya. «Me encuentro bien y en un buen estado de forma. Espero que esas dos concentraciones en altitud se traduzcan en brillantes resultados en estas próximas competiciones. Para ascender al podio, habrá que hacer una carrera casi impecable. Estarán, entre otros, Fernando Alarza, Antonio Serrat, Genis Grau€ El nivel será altísimo. Para obtener una medalla, tendré que exhibir mi mejor versión», comenta para una prueba absoluta que se disputará en modalidad sprint, igual para el femenino.



Noelia Juan

Una prueba rápida que es la preferida para Noelia Juan, más que la olímpica. «Depende un poco de las características del circuito. Al flojear más en natación, es obvio que salgo más lejos de las primeras en pruebas de distancia olímpica (1.500m) que en las de distancia sprint (750m). También es cierto que en la olímpica tengo más terreno para remontar en el tramo de carrera a pie. Es decir, hay pros y contras en ambas pruebas. No obstante, prefiero la distancia sprint».

Noelia quiere subir el listón en un nacional, y ha estado concentrada en la altitud de Sierra Nevada un mes: «Cuanto menos, me gustaría igualar la sexta plaza que alcancé en el Nacional de la modalidad sprint el pasado año. Pero, al ser la primera carrera después de tanto tiempo, no sé realmente como estoy yo ni cómo se encuentran mis principales rivales. Por tanto, mejor no hacer conjeturas sin ninguna base concreta. Espero notar el mes en altitud. Con independencia de todo ello, estoy muy motivada y con ganas de competir de nuevo».



Héctor Catalá

En paratriatlón competirá Héctor Catalá, campeón del mundo el pasado año en València, pero no por ello se ve favorito. «No, porque tengo la gran suerte de contar con un gran rival nacional, como es José Luis García. Estamos muy igualados. Es cierto que el año pasado yo fui campeón del mundo, pero no es menos cierto que él se proclamó campeón de Europa por delante de un servidor. Por tanto, el desenlace está muy abierto. El triunfo se cotiza caro», dice el de Serra, que estuvo 42 días concentrado en Sierra Nevada, siguiendo las indicaciones y consejos de su entrenador y su equipo médico, «y por probar cosas nuevas, y por huir del calor y la humedad de la C. Valenciana».



David Cantero y Miguel Guzmán

Completan la lista de deportistas FER en Pontevedra los cadetes David Cantero, actual campeón de España en una categoría de la que se despide este año, y Miguel Guzmán, que se entrena con el grupo de Javier Gómez Noya. «No sé si ganaré o no, pero soy uno de los que empezarán la prueba con el cartel de candidatos a, cuanto menos, el podio. No puedo rehuír esa condición y responsabilidad. Las sensaciones son muy buenas y estoy con mucha confianza», apunta David Cantero. «Entrenar con el grupo de Gómez Noya me ha venido fenomenal y llego muy bien y con gran motivación», añade Miguel Guzmán. «En competición pueden pasar muchas cosas. Aspiro a lo máximo, pero la competición luego te pone en tu sitio, espero que sea un sitio muy alto», concluye.



Circuito cerrado

Los Campeonatos de España se desarrollarán en un circuito cerrado entre el puente de Os Tirantes y Monte Porreiro, en Pontevedra, sin público y con vallado perimetral, y con un importante protocolo para dar la máxima seguridad a los atletas.

El sábado 22 por la mañana se celebrarán las competiciones en categorías cadete y paratriatlón, y por la tarde las de los Grupos de Edad, con un máximo de 300 participantes. El domingo 23 será el turno de las carreras Élite masculina (9:00 horas) y femenina (10:45 horas).