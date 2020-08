Doblete de Sebastián Mora en el campeonato de España en Jaén

Sebastián Mora y su pareja olímpica de pista Albert Torres competirán juntos en los Campeonatos de España en ruta de Jaén, que se disputan desde este viernes y hasta el próximo domingo. El valenciano y el balear, además, doblarán, pues tomarán parte tanto en la prueba de ruta del domingo 23, como en la contrarreloj individual del viernes 21.



Ambos, fichados esta temporada por el equipo telefónico para compaginar sus entrenamientos de pista con la ruta, han visto trastocada la temporada con la pandemia y la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021. Aún así, con la vuelta este mes de la actividad ciclista, han participado en varias competiciones. En el caso del de Vila-real, que hasta febrero disputó la Vuelta a San Juan (Argentina) el Tour de La Provence (Francia), y la Vuelta a Andalucía, regresó con el Circuito de Getxo y el Tour de Polonia, en ambas junto a su inseparable Albert Torres.



«Rumbo a Jaén para la disputa de los campeonatos de España de carretera. Viernes CRI de 44 km y el domingo la prueba de ruta. Sensaciones encontradas durante estos días sobre todo por el calor, pero dispuesto a darlo todo», comentaba en sus redes sociales Mora, que en pista se proclamó campeón del mundo en 2016, plata en 2019 y 2018, y bronce en 2016, y tricampeón de Europa en 2019, 2016 y 2015.





Horarios y televisión

Selección valenciana sub-23

que también doblarán. En la prueba de ruta se les unirán El murciano Alejandro Valverde no defenderá su título al estar concentrado en los Alpes junto a otros nueve ciclistas , donde se preparan para el Tour de Francia que empieza el 29 de agosto en Niza.La valenciana Alba Teruel acompañará a Sebastián Mora en los Nacionales de Jaén. En su caso, será la única ciclista del sexteto de Movistar Team que no doblará, pues solo correrá la prueba de ruta el sábado 22 de agosto junto a Alicia González, Sheyla Gutiérrez, Eider Merino, Lourdes Oyarbide y Gloria Rodríguez.de 45,4 km, entre las mismas localidades.Un día después, el sábado 22, se celebrará la, a las 9:30 horas, con un recorrido de 104,1 km entre Úbeda y Baeza, y a las 16:30 hrs laLos Campeonatos de España se podrán seguir en directo por LaLigaSportsTV y Eurosport, que retransmitirán las pruebas en línea femenina y masculina.competirá la selección sub-23 de la C. Valenciana que dirigey que lleva varios días entrenando por las carreteras jiennenses que acogerán las diferentes pruebas, sobre todo los 159 km de la etapa en línea del sábado entre Úbeda y Baeza.disputarán la prueba de ruta. De ellos, Miralles y Sánchez harán antes la crono.