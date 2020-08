"No sé cómo empezó, toqué un poco el freno y se me fue la bici al instante..."

Rafa Valls fue uno de los tres ciclistas que no tomó la salida en la segunda etapa del Tour. Y todo por la imprudencia de un espectador al hacerse un selfi bajo la pancarta de 3 km a meta en la primera etapa, que provocó una caída múltiple que llevó al contestano al hospital para ser operado hasta la 1:30 de la madrugada del domingo de una fractura de su fémur de la pierna derecha.



«Gracias al espectador que pensaba en hacerse un 'selfie'. Ha hecho que chocara mi casco con su teléfono haciéndome caer a mí y a otros 20 corredores más a más de 50 km/h», comentó horas después de la montonera el ciclista del NTT Pro Cycling Domenico Pozzovivo.



Rafa Valls no recordaba tantos detalles, según confesó ayer a SUPER desde el hospital de Niza donde, si todo va bien, espera recibir el alta en dos o tres días. «No sé cómo empezó, fue una montonera, cuando empezaron a caer toqué un poco el freno y se me fue la bici al instante, no vi más...», apuntó el único valenciano en esta edición del Tour.



El de Cocentaina volvía con ganas por quinta vez tras un lustro sin correrlo, y con mucha ambición, como la de su nuevo equipo Bahrain-McLaren, que este mismo domingo recibía los ánimos de Carlos Sainz y Lando Norris, pilotos de la escudería McLaren de Fórmula 1 desde el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.





A special message from two of the best racers on four wheels, to our team of warriors racing on two in @LeTour.



Thank you @Carlossainz55 and @LandoNorris for sharing your support from the #BelgianGP. ??#RideAsOne #McLaren #F1 #TDF2020 pic.twitter.com/s5NRBv1SVo — Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) August 30, 2020

?? #TDF2020



It's great to be @LeTour!



If we could please appeal to all of the spectators to stand back as the race comes past.@pozzovivod went down as a result of a fan with an outstretched hand taking a photo.



It resulted in a crash that took down around 20 riders.



? pic.twitter.com/iaQxXDXhNg — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) August 30, 2020

Mikel Landa, su jefe de filas y hasta el año pasado compañero de Valls en el Movistar Team, se queda sin un gregario de lujo para la montaña, y concomo único español acompañante en la escuadra.Aunque en un principio se pensó que podría tener rota la clavícula derecha,, según confirmó el doctor del equipoEl equipo de Pozzovivo, el NTT Pro Cycling pidió respeto a los espectadores de un Tour, por cierto, declarado a puerta cerrada por la pandemia, y con múltiples restricciones para el público, entre ellas la prohibición de realizarse 'selfies' con los ciclistas."Es genial estar en el Tour . Si pudiéramos hacer un llamamiento a todos los espectadores para que retrocedan mientras pasa la carrera. Pozzovivo cayó como resultado de una mano extendida de un espectador que tomaba una foto. Resultó en un accidente que afectó a unos 20 corredores", colgó en su Twitter este domingo.