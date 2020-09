Hermanos y rivales en la Fonteta

El World Padel Tour llega a València y lo hace con un cuadro de lujo en el que hay hasta tres representantes valencianos: los hermanos José y Javier Rico Dasí y Tamara Icardo. Los dos primeros, habituales ya en el circuito, han compartido las horas y días previos en el Club de Padel Bergamonte de La Pobla de Farnals, donde atendieron a SUPER para explicar cómo afrontan el torneo.



Una cita especial para ambos por el hecho de jugar en casa, aunque cada uno lo haga con una pareja distinta. Al respecto, Javi Rico –el menor de los hermanos con 22 años– destaca que «el torneo es muy especial para nosotros por jugarlo en casa y por estar los dos, pero por desgracia no podremos jugar con público. Aún así, estoy seguro de que jugar en La Fonteta nos ayudará a dar lo mejor».

Javi no olvida que hace un año hizo historia al ser el primer valenciano en llegar a una final del World Padel Tour en Mijas, aunque ve difícil repetirlo ahora. «Ojalá pueda repetir aquella final, aunque en un torneo de este nivel es muy difícil», señala, antes de explicar por qué no juega con su hermanao de pareja.

«Los dos jugamos en el mismo lado de la pista, en la derecha, pero además de esto, también es muy complicado jugar juntos por la confianza que hay. Yo no llevo muy bien perder y no quiero pagarlo con él. Para seguir llevándonos tan bien como ahora, es mejor competir por separado».

Una rivalidad sana que mantienen en los partidos en los que se han tenido que cruzar. «Nos hemos enfrentado cinco veces, José me ha ganado tres y yo dos. A ver si puedo empatarle si nos cruzamos, aunque es siempre difícil en un torneo así».

Javi, pareja una vez más de Jorge Nieto, tiene claro quiénes son los grandes favoritos al título, pero de momento solo piensa en el partido de su debut. «Galán y Lebrón son los grandes favoritos y lo han demostrado en anteriores torneos. Por nuestra parte, debutamos contra una pareja muy dura y además me enfrento a Víctor Ruiz, un gran amigo. Será un gran partido y queremos disfrutarlo».

De su hermano José, tres años mayor que él, añade que «empezó a jugar antes que yo. Mi padre también jugaba e íbamos toda la familia a los torneos. Yo me metía a dar golpes aunque fuera a una pared, pero sin pensar nunca en que llegaríamos hasta aquí». Curiosamente, José recuerda que le costaba destacar en categoría de menores, al contrario que a su hermano. «De menores no destacaba mucho, solía perder en primera ronda y me quedaba viendo a mi hermano. En 2018 ya fui campeón de España absoluto y cuartofinalista del World Padel Tour en Alicante».

Un palmarés que empezó a agrandar Javi desde sus inicios. «En menores fui dos veces campeón de España y también campeón del mundo con la selección. Ya después, fui finalista en el World Padel Tour de Mijas, campeón de un Challenger y también he llegado dos veces a cuartos».

Una carrera deportiva, eso sí, que va por separado. «Nuestra pareja funcionó bien dos años a nivel de la Comunitat Valenciana. Ganamos todos los partidos menos uno, pero tanta confianza no nos veía bien y nos va mejor jugar separados para disfrutar», señala José. «Empezamos tomándonoslo como excursiones familiares de los cuatro. Conocíamos España, conocíamos gente y disfrutábamos mientras jugábamos, pero nunca pensando en dedicarnos a esto», añade.

Eso sí, tienen claro de quién heredaron su competitividad, como explica José. «Nuestro padre (José A. Rico Pérez) jugó en 2ª división de fútbol con el Levante UD antes de irse al Castilla y en la selección española de veteranos en pádel. De él hemos heredado nuestra competitividad».

Algo que les ha permitido crecer hasta asentarse en la zona media del ranking. «Nosotros y Tamara somos los tres que hemos llegado antes al circuito profesional, pero hay muchos jugadores y jugadoras en la Comunitat, que muy buenos y que llegarán pronto, pero mi consejo es que disfruten y no solo piensen que es un trabajo».

Del torneo Estrella Damm València Open, José añade que «Lebrón y Galán son los favoritos sin duda, son muy duros y difíciles de jugarles. En nuestro debut tendremos que luchar y pelear cada punto. No estará la gente apoyando, pero jugamos en casa y seguro que nos da un plus».

