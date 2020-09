Iván Pastor cambia de tabla siete meses después

Iván Pastor está a punto de subirse a una tabla y lanzarse, de nuevo, al mar para competir casi siete meses después de su última prueba. No lo hacía desde finales de febrero, antes de que el coronavirus lo colapsara todo. En aquellas fechas, el regatista alicantino, de 40 años, disputó el Campeonato del Mundo de vela clase RS:X en Australia, donde ocupó la 27ª posición de un total de 70 participantes.



Medio año después, y aunque ya volvió a entrenar en mayo, el deportista FER cuatro veces olímpico se dispone a afrontar un Campeonato de España especial. El Nacional de la clase IQFOIL, la modalidad que sustituirá a la RS:X a partir de los Juegos de París 2024. A pocos días de reencontrarse con un evento de carácter oficial (será del 17 del 20 de septiembre en Cádiz), y con muchas de las incógnitas que envuelven el horizonte olímpico del próximo año todavía por resolver, el regatista de Santa Pola explica este cambio y sus sensaciones en declaraciones al Proyecto FER.



- No compites en un torneo oficial desde finales de febrero. ¿Ganas de lanzarte al mar, sensaciones extrañas€?

Una mezcla de todo. Creo que es inevitable sentirte extraño y triste por todo lo que ha ocurrido y sigue aconteciendo en 2020. Pero, al mismo tiempo, contento de volver a probarme, volver a exigirme y volver a sentir la adrenalina de la competición



- ¿Cuáles son las principales diferencias entre la clase RS:X y la modalidad IQFOIL?

Básicamente, la gran diferencia es la velocidad. El IQFOIL es una clase mucho más rápida, que exige decisiones más rápidas. Requiere más agilidad mental y física, más reflejos, más intuición€



- A ti, personalmente, ¿cuál de las dos clases te gusta más, o cuál de las dos se ajusta mejor a tus características?

Por encima de que me venga mejor o peor una clase u otra, sí que diré que me apetece mucho introducirme más de lleno en la IQFOIL. Por sus características, por ser algo nuevo, por las sensaciones que provoca (a veces, casi parece que estás volando), me atrae empezar a competir en esta modalidad.





No. De RS:X, sólo tenemos el Campeonato de Europa a finales de año. Por tanto, haremos entrenamientos entre Cádiz y Portugal.Todavía no sabemos nada con respecto a esta cuestión concreta. No obstante, no parece que vaya a haber muchas más competiciones. Y el regatista elegido debe saberlo con cierta antelación. Por tanto, no sería descartable que este Europeo de finales de año resulte determinante a la hora de saber quién de nosotros va a Tokio el próximo verano.